Рынок акций РФ начнет торги четверга, вероятно, в плюсе - "Алор Брокер"

Российский рынок акций начнет торговую сессию в четверг, вероятно, в плюсе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Если внешний фон и дальше продолжит улучшаться, то индекс Мосбиржи вновь попробует обновить исторические максимумы. Однако там по-прежнему лучше фиксировать спекулятивную прибыль (хотя бы частично). О новых среднесрочных покупках стоит задумываться при закреплении индекса выше 3500 пунктов либо при серьезной коррекции", - пишет главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

Возможно, указывает эксперт, в четверг начнут отскок акции черных металлургов. Бумаги сектора выглядят локально перепроданными и при этом фундаментально интересными хотя бы из-за огромных дивидендов, отмечает Антонов.

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