Возможно укрепление рубля до уровней 72,6-73,2 руб./$1 - BCS Express

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровней 72,6-73,2 руб./$1, говорится в комментарии BCS Express.

"Учитывая благоприятную конъюнктуру на рынке нефти, три сессии подряд наблюдается снижение пары USD/RUB. Шансы на дальнейшее падение сохраняются. В качестве целевого ориентира и области поддержки по-прежнему выделяю район 72,6-73,2 руб./$1", - отмечает эксперт Василий Карпунин.

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