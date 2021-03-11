Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшее время - ПСБ

Курс рубля к доллару, скорее всего, останется в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Национальная валюта в среду продолжила укрепление в рамках общемировой тенденции роста спроса на валюты развивающихся стран, констатирует эксперт ПСБ Дмитрий Грицкевич. Позитивными факторами стали одобрение пакета помощи экономики США Конгрессом и данные по базовой инфляции в феврале, которая оказалась ниже ожиданий, отмечает он.

"В четверг внешний фон остается достаточно благоприятным (цены на нефть и фьючерсы на американские индексы находятся в "зеленой зоне"), что позволит рублю удержать завоеванный позиции. Среди локальных позитивных факторов для рубля видим ужесточение риторики ЦБ относительно перспектив повышения ставки, а также готовность Минфина сократить объемы заимствований, что через потенциальное повышение спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов поддержит национальную валюту. Вместе с тем мы пока ожидаем, что пара USD/RUB останется в проторгованном диапазоне 73-75 руб./$1", - пишет Грицкевич.

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