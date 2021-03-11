Утренние прогнозы: торги в плюсе

Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в четверг. По их мнению, возможны новые попытки индекса Мосбиржи преодолеть отметку 3500 пунктов.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный: дорожают нефть и промышленные металлы, рынки Азии торгуются в плюсе. Основной идеей вновь является снижение доходностей по облигациям США и Японии, а также принятие пакета стимулов в США. Слабеют иена и незначительно доллар, что говорит о присутствии аппетитов к риску на глобальном рынке. Российский рынок акций вновь получает шанс вернуться к вопросу взятия уровня 3500 пунктов по индексу Мосбиржи за счёт бумаг нефтегазового сектора и металлургов".

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно позитивное начало торговой сессии по индексу Мосбиржи в четверг на сложившемся к утру внешнем фоне. По индексу Мосбиржи область 3500-3520 сейчас выступает зоной технического торможения, где ранее уже несколько раз происходила остановках волн роста. Потенциальный пробой этих отметок при улучшении внешнего фона откроет дорогу в сторону 3600-3620 пунктов. Краткосрочный взгляд на рынок преимущественно нейтральный".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3470-3480 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3460, 3450 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3500, 3520 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Улучшение внешнего фона и крепость нефтяных котировок по состоянию на утро четверга смогут оказать поддержку рынку акций и вернуть спрос в "весовые" бумаги: мы рассчитываем, что зона 3450-3500 пунктов по индексу Мосбиржи сохранит свою актуальность, и не исключаем новых попыток проверить на прочность район исторических максимумов в случае сохранения позитивного настроя на глобальных рынках".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций начнет торговую сессию в четверг, вероятно, в плюсе. Если внешний фон и дальше продолжит улучшаться, то индекс Мосбиржи вновь попробует обновить исторические максимумы. Однако там по-прежнему лучше фиксировать спекулятивную прибыль (хотя бы частично). О новых среднесрочных покупках стоит задумываться при закреплении индекса выше 3500 пунктов либо при серьезной коррекции. Возможно, в четверг начнут отскок акции черных металлургов. Бумаги сектора выглядят локально перепроданными и при этом фундаментально интересными хотя бы из-за огромных дивидендов".