Вероятно позитивное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг - BCS Express

Вероятно позитивное начало торговой сессии по индексу Мосбиржи в четверг на сложившемся к утру внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По индексу Мосбиржи область 3500-3520 сейчас выступает зоной технического торможения, где ранее уже несколько раз происходила остановках волн роста. Потенциальный пробой этих отметок при улучшении внешнего фона откроет дорогу в сторону 3600-3620 пунктов. Краткосрочный взгляд на рынок преимущественно нейтральный, но на более длинном горизонте сохраняем умеренно положительные ожидания", - пишет аналитик инвесткомпании.

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