.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Dow Jones достиг рекордного максимума
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале в РФ ускорилась до 0,8%
В России в феврале рост потребительских цен усилился до 0,8% после 0,7% в январе, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше ожиданий аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 5,7% - максимума с ноября 2016 года
 
В ЦБ назвали регионы с перспективой продления льготной ипотеки
В 24 российских регионах льготную ипотеку как антикризисную меру можно было бы продлить, сказала в интервью "Известиям" глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В июле должна завершиться программа льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом...
 
Нефтекомпании боятся штрафов из-за отсутствия методик по выбросам
Главы крупнейших российских нефтяных компаний пожаловались премьер-министру Михаилу Мишустину на ситуацию, связанную с методиками расчета выбросов загрязняющих веществ, пишет "Коммерсант". Минприроды фактически отменило действие старых методик,...
 
Долги россиян по "кредиткам" в замедленном темпе обновили рекорд
Долги россиян по кредитным картам обновили рекорд - к ноябрю кризисного 2020 года кредитный долг достиг рекордного значения в 1,647 трлн рублей, пишут "Ведомости", ссылающиеся на подсчеты аналитиков "Тинькофф банка". При этом, отмечают аналитики,...
 
11 марта 2021 года 09:12

Dow Jones достиг рекордного максимума

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг преимущественно повышаются. Цены на нефть поднимаются в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 выросли, тогда как Nasdaq незначительно снизился.

При этом Dow Jones поднялся более чем на 400 пунктов, обновив рекордный максимум.

Позитивной новостью для рынка стало одобрение Палатой представителей Конгресса США пакета мер стимулирования экономики объемом $1,9 трлн, который был предложен президентом страны Джо Байденом. Ожидается, что Байден подпишет соответствующий законопроект в пятницу.

В минувшие выходные пакет стимулов одобрил Сенат, внеся некоторые изменения к проекту Палаты представителей.

Опубликованные в среду статданные показали, что инфляция в США в феврале ускорилась до максимума за год. Между тем показатели совпали с ожиданиями экспертов, что ослабило опасения, связанные с ускорением инфляции.

"Главным опасением рынка за прошедший месяц было то, что рост инфляции превзойдет наши ожидания; очевидно, что данные о CPI свели его на нет, как минимум на сегодня", - говорит эксперт National Securities Арт Хоган, которого цитирует CNBC.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале выросли на 1,7% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,4% в январе и достигла максимального уровня за последний год. Аналитики в среднем прогнозировали аналогичные темпы роста - на 1,7%, сообщает Trading Economics. Индекс CPI в феврале увеличился на 0,4% относительно предыдущего месяца, что также совпало с ожиданиями экспертов.

Акции GameStop Corp. подорожали на 7,3%. Во вторник стоимость акций компании выросла 26,9% и достигла максимума с конца января. При этом рыночная капитализация владельца сети магазинов видеоигр снова превысила $17 млрд. За последние пять торговых сессий акции компании подскочили в цене на 108%.

Бумаги Roblox Corp. подскочили на 54,4%. Разработчик онлайн-платформы видеоигр в среду вышел на открытый рынок в рамках процедуры прямого листинга.

Цена бумаг General Electric Co. (SPB: GE) (GE) уменьшилась на 5,4%. Американский концерн продает свое подразделение по лизингу самолетов ирландской AerCap Holdings NV в рамках сделки на сумму более $30 млрд. Кроме того, совет директоров компании будет рекомендовать акционерам одобрить консолидацию (обратный сплит) акций с коэффициентом "1 к 8", говорится в сообщении американского концерна.

Котировки акций ConocoPhillips (SPB: COP) выросли на 2,6%. Американская нефтяная компания возобновляет программу обратного выкупа акций, приостановленную в четвертом квартале в связи со сделкой покупки конкурирующей Concho Resources (SPB: CXO) Inc.

Акции Campbell Soup Co. (SPB: CPB) подорожали на 2,02%. Американский производитель продуктов питания получил меньшую, чем ожидалось, выручку во втором квартале 2021 финансового года и спрогнозировал ее падение за год в целом.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 464,28 пункта (1,46%) и составил 32297,02 пункта, достигнув рекордного максимума.

Standard & Poor's 500 вырос на 23,37 пункта (0,6%) - до 3898,81 пункта.

Nasdaq Composite потерял 4,99 пункта (0,04%) и составил 13068,83 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг преимущественно повышаются после того, как Палата представителей Конгресса США в среду одобрила новый пакет мер поддержки экономики страны объемом $1,9 трлн.

Помимо этого, данные министерства труда США показали меньший, чем ожидалось, рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в феврале выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 1,3% в годовом выражении. Прогноз экспертов предполагал повышение соответственно на 0,2% и 1,4%.

Эти данные позволили снизить обеспокоенность тем, что инфляция может спровоцировать повышение процентных ставок, отмечает Associated Press.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:05 МСК вырос на 0,54%.

В число лидеров повышения котировок в четверг входят акции транспортных компаний Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+12,7%) и Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (+7,5%). Акции ритейлера Fast Retailing Co. Ltd. дорожают на 3,3%.

Наиболее заметно дешевеют бумаги производителя грузовиков Isuzu Motors Ltd. (-3,4%) и производителя электроники Alps Alpine Co. Ltd. (-3,2%). Рыночная стоимость автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. уменьшается на 1,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:12 МСК повысился на 1,93%, гонконгский Hang Seng - на 1,45%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже растет стоимость фармацевтической CSPC Pharmaceutical Group Ltd. (+10,5%) и одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan (+7,3%). Котировки акций автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. повышаются на 3,9%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 3,2%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) - на 0,5%.

Рыночная стоимость девелопера China Resources Land Ltd. уменьшается на 1,5%, банка Bank of China Ltd. - на 1,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:09 МСК поднялся на 2,08%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 1,5%, еще одного представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 3,8%, производителя потребительской электроники LG Electronics Inc. - на 4,6%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. дорожают на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился по итогам торгов.

Акции горнодобывающих Rio Tinto Ltd. и Fortescue Metals Group Ltd. прибавили в цене 1,1% и 2,2% соответственно, в то время как бумаги BHP Group Ltd. снизились на 1,7%.

Цены на нефть поднимаются в четверг несмотря на данные о существенном росте запасов нефти в США на прошлой неделе.

Согласно данным министерства энергетики США, опубликованным в среду, запасы нефти за неделю, завершившуюся 5 марта, увеличились на 13,8 млн баррелей. Неделей ранее скачок запасов составил 21,6 млн баррелей.

Добыча нефти в США, резко снизившаяся из-за морозов в Техасе в прошлом месяце, вернулась к прежним уровням, в то время как нефтеперерабатывающие предприятия не восстановили производство в полном объеме, отмечает аналитик ClipperData Мэтт Смит.

Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 11,9 млн баррелей, дистиллятов - на 5,5 млн баррелей. За две последние недели снижение запасов бензина составило более 25 млн баррелей.

"Мы снова увидели резкое уменьшение запасов нефтепродуктов и, особенно, бензина, - цитирует Смита агентство Bloomberg. - Это нивелирует негативное влияние увеличения запасов нефти на рынок".

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в четверг составляет $68,5 за баррель, что на $0,6 (0,88%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 10 марта эти контракты подорожали на $0,38 (0,6%) - до $67,9 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65 за баррель, что на $0,56 (0,87%) выше уровня на закрытие рынка в четверг. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,43 (0,7%) - до $64,44 за баррель.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали повышения запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей, а также снижения запасов бензина и дистиллятов на 4,8 млн баррелей и 3,8 млн баррелей соответственно.

Добыча нефти в США, по данным Минэнерго, выросла на 900 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,9 млн б/с.

С начала текущего года цены на нефть выросли более чем на 30% на фоне снижения предложения, в частности благодаря ограничению добычи Саудовской Аравией.

Власти Саудовской Аравии в среду пообещали принять необходимые меры для защиты объектов нефтяной инфраструктуры после очередной атаки на экспортный терминал в порту Рас-Танура. Как сообщалось, в минувшее воскресенье экспортный терминал, являющийся крупнейшим в мире, подвергся атаке беспилотников, в которой обвиняются йеменские хуситы.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 марта 2021 года 10:22
Возможна стабилизация доходностей ОФЗ перед заседанием ЦБ РФ 19 марта - Sber CIB
зможна стабилизация доходностей ОФЗ в ожидании заседания ЦБ РФ 19 марта текущего года, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Эксперты Sber CIB полагают, что с приближением заседания Банка России по ключевой ставке (19 марта 2021 года) доходности ОФЗ стабилизируются у текущих уровней. Курс...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 10:11
Рубль в четверг будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 и на уровне 87,0-88,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта к вечеру начала укрепление к...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 10:03
Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчётность, ОПЕК и ЕЦБ: - TCS Group и "Аэрофлот" представят финансовую отчётность; - В России выходит статистика по золотовалютным резервам; - Нефтяной рынок ждет ежемесячного...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 09:57
Рынок акций РФ, скорее всего, откроется ростом на 0,75% в четверг - "Атон"
Аналитики "Атона" прогнозируют позитивное начало торгов акциями в России в четверг - повышение на открытии, по их мнению, составит 0,75%, говорится в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом....    читать дальше
.
11 марта 2021 года 09:52
Фондовый рынок России начнет торги в четверг с позитива - ПСБ
Отечественный фондовый рынок начнет торговую сессию в четверг с позитивного настроя, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Улучшение внешнего фона и крепость нефтяных котировок по состоянию на утро четверга смогут оказать поддержку рынку акций и вернуть спрос в "весовые" бумаги:...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: торги в плюсе
Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в четверг. По их мнению, возможны новые попытки индекса Мосбиржи преодолеть отметку 3500 пунктов.    читать дальше
.
11 марта 2021 года 09:44
Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву
Москва. 11 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.    читать дальше
.
11 марта 2021 года 09:41
Возможны попытки ухода выше 3500п по индексу Мосбиржи в четверг - "Открытие Брокер"
Возможны новые попытки преодоления вверх уровня 3500 пунктов по индексу Мосбиржи в четверг, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Внешний фон перед стартом фондовых торгов в России позитивный: дорожают нефть и промышленные металлы, рынки Азии торгуются в плюсе. Основной идеей вновь является...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 09:32
Рынок акций РФ начнет торги четверга, вероятно, в плюсе - "Алор Брокер"
Российский рынок акций начнет торговую сессию в четверг, вероятно, в плюсе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер". "Если внешний фон и дальше продолжит улучшаться, то индекс Мосбиржи вновь попробует обновить исторические максимумы. Однако там по-прежнему лучше фиксировать...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 09:22
Возможно укрепление рубля до уровней 72,6-73,2 руб./$1 - BCS Express
Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровней 72,6-73,2 руб./$1, говорится в комментарии BCS Express. "Учитывая благоприятную конъюнктуру на рынке нефти, три сессии подряд наблюдается снижение пары USD/RUB. Шансы на дальнейшее падение сохраняются. В качестве целевого ориентира и области...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 09:12
Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшее время - ПСБ
Курс рубля к доллару, скорее всего, останется в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). Национальная валюта в среду продолжила укрепление в рамках общемировой тенденции роста спроса на валюты развивающихся стран, констатирует эксперт ПСБ Дмитрий...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 09:01
Вероятно позитивное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг - BCS Express
Вероятно позитивное начало торговой сессии по индексу Мосбиржи в четверг на сложившемся к утру внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "По индексу Мосбиржи область 3500-3520 сейчас выступает зоной технического торможения, где ранее уже несколько раз происходила остановках волн...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 08:47
Рубль слегка укрепился к доллару, но снизился к евро на старте торгов на фоне противоречивых внешних сигналов
Москва. 11 марта. Доллар США слегка снизился, а евро немного подрос на "Московской бирже" в четверг утром, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков, в том числе с нефтяных площадок. С одной стороны, поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть, а с другой стороны, рубль находится под влиянием существующих на мировых рынках капитала неопределенностей.    читать дальше
.
10 марта 2021 года 20:00
Рубль вечером развернулся вверх к доллару и евро благодаря нефти и ожиданиям новых стимулов
Москва. 10 марта. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в среду вечером, рубль развернулся вверх к бивалютной корзине благодаря подрастающей нефти и оптимизму инвесторов относительно принятия новой программы симулирования экономики США.    читать дальше
.
10 марта 2021 года 19:23
Рынок акций РФ в среду просел после тестирования рубежа 3500п по индексу Мосбиржи
Москва. 10 марта. Рынок акций РФ в среду протестировал рубеж 3500 пунктов по индексу Мосбиржи на подъеме вслед за мировыми площадками, после чего скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками, несмотря на дальнейшие попытки роста внешних рынков в ожидании финального согласования пакета стимулов в США объемом $1,9 трлн.    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.