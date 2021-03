Dow Jones достиг рекордного максимума

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг преимущественно повышаются. Цены на нефть поднимаются в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 выросли, тогда как Nasdaq незначительно снизился.

При этом Dow Jones поднялся более чем на 400 пунктов, обновив рекордный максимум.

Позитивной новостью для рынка стало одобрение Палатой представителей Конгресса США пакета мер стимулирования экономики объемом $1,9 трлн, который был предложен президентом страны Джо Байденом. Ожидается, что Байден подпишет соответствующий законопроект в пятницу.

В минувшие выходные пакет стимулов одобрил Сенат, внеся некоторые изменения к проекту Палаты представителей.

Опубликованные в среду статданные показали, что инфляция в США в феврале ускорилась до максимума за год. Между тем показатели совпали с ожиданиями экспертов, что ослабило опасения, связанные с ускорением инфляции.

"Главным опасением рынка за прошедший месяц было то, что рост инфляции превзойдет наши ожидания; очевидно, что данные о CPI свели его на нет, как минимум на сегодня", - говорит эксперт National Securities Арт Хоган, которого цитирует CNBC.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале выросли на 1,7% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,4% в январе и достигла максимального уровня за последний год. Аналитики в среднем прогнозировали аналогичные темпы роста - на 1,7%, сообщает Trading Economics. Индекс CPI в феврале увеличился на 0,4% относительно предыдущего месяца, что также совпало с ожиданиями экспертов.

Акции GameStop Corp. подорожали на 7,3%. Во вторник стоимость акций компании выросла 26,9% и достигла максимума с конца января. При этом рыночная капитализация владельца сети магазинов видеоигр снова превысила $17 млрд. За последние пять торговых сессий акции компании подскочили в цене на 108%.

Бумаги Roblox Corp. подскочили на 54,4%. Разработчик онлайн-платформы видеоигр в среду вышел на открытый рынок в рамках процедуры прямого листинга.

Цена бумаг General Electric Co. (SPB: GE) (GE) уменьшилась на 5,4%. Американский концерн продает свое подразделение по лизингу самолетов ирландской AerCap Holdings NV в рамках сделки на сумму более $30 млрд. Кроме того, совет директоров компании будет рекомендовать акционерам одобрить консолидацию (обратный сплит) акций с коэффициентом "1 к 8", говорится в сообщении американского концерна.

Котировки акций ConocoPhillips (SPB: COP) выросли на 2,6%. Американская нефтяная компания возобновляет программу обратного выкупа акций, приостановленную в четвертом квартале в связи со сделкой покупки конкурирующей Concho Resources (SPB: CXO) Inc.

Акции Campbell Soup Co. (SPB: CPB) подорожали на 2,02%. Американский производитель продуктов питания получил меньшую, чем ожидалось, выручку во втором квартале 2021 финансового года и спрогнозировал ее падение за год в целом.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 464,28 пункта (1,46%) и составил 32297,02 пункта, достигнув рекордного максимума.

Standard & Poor's 500 вырос на 23,37 пункта (0,6%) - до 3898,81 пункта.

Nasdaq Composite потерял 4,99 пункта (0,04%) и составил 13068,83 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг преимущественно повышаются после того, как Палата представителей Конгресса США в среду одобрила новый пакет мер поддержки экономики страны объемом $1,9 трлн.

Помимо этого, данные министерства труда США показали меньший, чем ожидалось, рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в феврале выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 1,3% в годовом выражении. Прогноз экспертов предполагал повышение соответственно на 0,2% и 1,4%.

Эти данные позволили снизить обеспокоенность тем, что инфляция может спровоцировать повышение процентных ставок, отмечает Associated Press.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:05 МСК вырос на 0,54%.

В число лидеров повышения котировок в четверг входят акции транспортных компаний Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+12,7%) и Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (+7,5%). Акции ритейлера Fast Retailing Co. Ltd. дорожают на 3,3%.

Наиболее заметно дешевеют бумаги производителя грузовиков Isuzu Motors Ltd. (-3,4%) и производителя электроники Alps Alpine Co. Ltd. (-3,2%). Рыночная стоимость автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. уменьшается на 1,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:12 МСК повысился на 1,93%, гонконгский Hang Seng - на 1,45%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже растет стоимость фармацевтической CSPC Pharmaceutical Group Ltd. (+10,5%) и одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan (+7,3%). Котировки акций автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. повышаются на 3,9%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 3,2%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) - на 0,5%.

Рыночная стоимость девелопера China Resources Land Ltd. уменьшается на 1,5%, банка Bank of China Ltd. - на 1,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:09 МСК поднялся на 2,08%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 1,5%, еще одного представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 3,8%, производителя потребительской электроники LG Electronics Inc. - на 4,6%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. дорожают на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился по итогам торгов.

Акции горнодобывающих Rio Tinto Ltd. и Fortescue Metals Group Ltd. прибавили в цене 1,1% и 2,2% соответственно, в то время как бумаги BHP Group Ltd. снизились на 1,7%.

Цены на нефть поднимаются в четверг несмотря на данные о существенном росте запасов нефти в США на прошлой неделе.

Согласно данным министерства энергетики США, опубликованным в среду, запасы нефти за неделю, завершившуюся 5 марта, увеличились на 13,8 млн баррелей. Неделей ранее скачок запасов составил 21,6 млн баррелей.

Добыча нефти в США, резко снизившаяся из-за морозов в Техасе в прошлом месяце, вернулась к прежним уровням, в то время как нефтеперерабатывающие предприятия не восстановили производство в полном объеме, отмечает аналитик ClipperData Мэтт Смит.

Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 11,9 млн баррелей, дистиллятов - на 5,5 млн баррелей. За две последние недели снижение запасов бензина составило более 25 млн баррелей.

"Мы снова увидели резкое уменьшение запасов нефтепродуктов и, особенно, бензина, - цитирует Смита агентство Bloomberg. - Это нивелирует негативное влияние увеличения запасов нефти на рынок".

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в четверг составляет $68,5 за баррель, что на $0,6 (0,88%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 10 марта эти контракты подорожали на $0,38 (0,6%) - до $67,9 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65 за баррель, что на $0,56 (0,87%) выше уровня на закрытие рынка в четверг. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,43 (0,7%) - до $64,44 за баррель.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали повышения запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей, а также снижения запасов бензина и дистиллятов на 4,8 млн баррелей и 3,8 млн баррелей соответственно.

Добыча нефти в США, по данным Минэнерго, выросла на 900 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,9 млн б/с.

С начала текущего года цены на нефть выросли более чем на 30% на фоне снижения предложения, в частности благодаря ограничению добычи Саудовской Аравией.

Власти Саудовской Аравии в среду пообещали принять необходимые меры для защиты объектов нефтяной инфраструктуры после очередной атаки на экспортный терминал в порту Рас-Танура. Как сообщалось, в минувшее воскресенье экспортный терминал, являющийся крупнейшим в мире, подвергся атаке беспилотников, в которой обвиняются йеменские хуситы.