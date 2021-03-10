Рубль вечером развернулся вверх к доллару и евро благодаря нефти и ожиданиям новых стимулов

Москва. 10 марта. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в среду вечером, рубль развернулся вверх к бивалютной корзине благодаря подрастающей нефти и оптимизму инвесторов относительно принятия новой программы симулирования экономики США.

Курс доллара США составил 73,74 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 17,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,7 руб./EUR1, подешевев на 30 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,26 копейки - до 80,02 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и евро на вечерних торгах благодаря внешнему позитиву и подрастающей нефти. Инвесторы следят за процессом принятия новых мер по поддержке экономики США. Ожидается, что Палата представителей Конгресса США в среду проведет окончательное голосование по пакету стимулов объемом $1,9 трлн, который был предложен президентом страны Джо Байденом.

Сенат в минувшие выходные уже одобрил пакет стимулов, внеся некоторые изменения к первоначальному проекту Палаты представителей, которой теперь предстоит одобрить эту, финальную, версию законопроекта.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее на неделе заявила, что одобренный Сенатом пакет мер должен способствовать тому, что полная занятость в стране будет достигнута в 2022 году. При этом она повторила, что не ожидает перегрева экономики из-за масштабной господдержки, что могло бы стать причиной усиления инфляции и повышения процентных ставок.

Опубликованные в среду статданные свидетельствуют, что инфляция в США в феврале ускорилась до максимума за год - 1,7%. Между тем показатели совпали с ожиданиями ряда экспертов, что ослабило опасения, связанные с ускорением инфляции.

Цены на нефть эталонных марок продолжают немного повышаться в ходе торгов в среду после публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 0,21% - до $67,66 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,23% - до $64,16 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 13,8 млн баррелей - до 498,4 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 11,87 млн баррелей и составили 231,6 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 5,5 млн баррелей, до 137,49 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2,9 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 3,1 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API) накануне показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 12,8 млн баррелей.

С начала текущего года цены на нефть выросли более чем на 30% на фоне снижения предложения, в частности, благодаря ограничению добычи Саудовской Аравией. Однако с начала текущей недели они снизились на 2,7-3,2%, поскольку рынок пытается сбалансироваться после того, как страны ОПЕК+ ранее неожиданно решили не увеличивать добычу с апреля, отмечает S&P Global Platts.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, значительную часть среды пары "доллар-рубль" и "евро-рубль" торговалась в довольно узком диапазоне: 73,8-74,2 руб./$1 и 87,8-88,2 руб./EUR1 соответственно. "К концу дня рубль начал укрепление, направляясь к отметке 73,5 за доллар и 87,5 за евро. Относительно спокойный внешний фон и продолжавшие подрастать на решении ОПЕК+ о продлении сокращения добычи цены на нефть способствовали укреплению национальной валюты. Позитивный фон также обеспечивался ростом индекса "Московской биржи". Вместе с тем, риски дальнейшего укрепления доллара США и коррекции нефтяных котировок сохраняются, что может довольно быстро развернуть пару "доллар-рубль" ближе к 75 руб./$1, а пару "евро-рубль" - к уровню 90 руб./EUR1", - подчеркивает Капитанов.

"Вечернее укрепление рубля стало возможным благодаря нефти и коррекции индекса доллара. (. . .) На большинстве площадок EM американская валюта также вышла в минус. Оптимизма инвесторам придали данные по инфляции в США за февраль, слегка не дотянувшие до прогнозов рынка и, таким образом, ослабившие страхи в отношении усиления инфляционных рисков", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 марта на 22,47 копейки, до 74,0393 руб./$1, и уменьшил курс евро на 21,49 копейки, до 87,9587 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 12,76 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,9596 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 13,38 копейки и составил 73,9115 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 808,543 млн, из которых $668,941 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 139,602 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 12,25 копейки, до 87,9669 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 9,84 копейки и составил 87,9258 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR369,553 млн, из которых EUR133,49 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR236,063 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали в среду небольшую разнонаправленную динамику по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,31% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на те же 3 б.п. - до 4,38% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,68% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 4,84% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 4,93% годовых.