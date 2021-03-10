Цены евробондов РФ показали в среду смешанную динамику на фоне приостановившегося роста базовых ставок

Москва. 10 марта. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали в среду смешанную динамику на фоне приостановившегося повышения базовых процентных ставок. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене по отношению к 9 марта, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровнях предыдущего дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла за день всего на 2 базисных пункта, составив 115,07% от номинала, что соответствует доходности 1,61% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт по отношению к вторнику, составив 101,305% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 0,08% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 1,5 пункта, составив 153 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 22 базисных пункта - до 128,98% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 3,92% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 36 базисных пунктов, до 124,06% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 3,93% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 113,73% от номинала, что соответствует доходности 1,965% годовых (без изменений к предыдущему дню), а котировки евробондов РФ с погашением в 2023 году снизились за день на 2 базисных пункта, до 109,77% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 0,93% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 7 базисных пунктов, подорожав до 122,41% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 3,88% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 3,5 пункта, до 111,51% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 2,275% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций продемонстрировали смешанную динамику на фоне приостановившегося повышения базовых процентных ставок. Опубликованные в США в среду данные по индексу Core CPI показали меньшие темпы роста потребительских цен, чем прогнозировали аналитики, что в целом также имело позитивное влияние на рынок US Treasuries и, соответственно, вызвало волну спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе на валюты развивающихся стран. Кроме того, поддержку отечественным евробондам оказывают растущие цены на нефть. Вместе с тем сохраняющиеся санкционные риски сдерживают активность покупателей в секторе российских еврооблигаций и тем самым не дают сформироваться устойчивой тенденции к ценовому росту", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

Согласно данным министерства труда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в феврале выросли на 1,7% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,4% в январе и достигла максимального уровня за последний год. Аналитики в среднем прогнозировали аналогичные темпы роста - на 1,7%, сообщает Trading Economics. Индекс CPI в феврале увеличился на 0,4% относительно предыдущего месяца, что также совпало с ожиданиями экспертов.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в феврале выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 1,3% в годовом выражении. Прогноз экспертов предполагал повышение соответственно на 0,2% и 1,4%.