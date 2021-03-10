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10 марта 2021 года 19:23

Рынок акций РФ в среду просел после тестирования рубежа 3500п по индексу Мосбиржи

Москва. 10 марта. Рынок акций РФ в среду протестировал рубеж 3500 пунктов по индексу Мосбиржи на подъеме вслед за мировыми площадками, после чего скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками, несмотря на дальнейшие попытки роста внешних рынков в ожидании финального согласования пакета стимулов в США объемом $1,9 трлн.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3463,06 пункта (-0,5%, максимум дня - 3514,35 пункта), индекс РТС - 1479,57 пункта (-0,2%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 3%.

Доллар просел до 73,76 рубля (-0,16 рубля), золото - до $1715,3 за тройскую унцию (-0,1%), доходность 10-летних UST составила 1,546% годовых (+0,1%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1% и -0,4% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" в IV квартале составила 29,4 млрд руб. против 119,3 млрд руб. годом ранее, при этом рынок ожидал прибыль на уровне 64,33 млрд руб. EBITDA "ЛУКОЙЛа" в IV квартале сократилась до 189,6 млрд руб. против 278,2 млрд руб. годом ранее, вровень с прогнозом. При этом капзатраты "ЛУКОЙЛа" в IV квартале составили 135,2 млрд руб. против 136 млрд руб. годом ранее.

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,3%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Московской Биржи" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,1%).

В среду "Норникель" сообщил о полном погашении 146 млрд рублей ущерба от разлива дизтоплива в прошлом году на норильской ТЭЦ.

В среду на "Мосбирже" началась торговля GDR розничной сети Fix Price (MOEX: FIXP), также торги этими инструментами стартовали на Лондонской фондовой бирже. На "Мосбирже" бумаги включены в первый котировальный список, им присвоен торговый код FIXP, как и на LSE.

Цена GDR Fix Price на "Мосбирже" составила 716,9 рубля (-1,2% к цене размещения); объем торгов превысил 1,8995 млрд рублей. Цена размещения Fix Price была установлена в размере $9,75 за акцию, или 725,7 рубля, что является верхней границей ценового коридора ($8,75-9,75).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, индекс МосБиржи протестировал отметку 3500 пунктов, однако удержаться на взятых рубежах ему вновь не удалось. Нефть смогла вырваться из утреннего "минуса" и вернуться в район $68 за баррель Brent.

"АЛРОСА" сообщила о росте продаж алмазно-бриллиантовой продукции в феврале на 7,4% (до $372 млн), за январь-февраль продажи составили $802 млн. Компания отмечает существенное восстановление спроса после пандемии, так как основные потребители восстанавливают свои запасы.

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США поднималась выше 1,57%, но к вечеру просела обратно к 1,54%.

Предыдущий отчет Минэнерго США показал, что за неделю после арктического шторма добыча в США восстановилась лишь на 300 тыс. б/с (до 10,0 млн б/с). Сами цифры по запасам пока не отражают реальной картины, поскольку далеко не все НПЗ в американских штатах Техасе и Луизиане восстановили свою работу в полном объеме. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о намерениях РФ развивать сотрудничество с ОПЕК+. Он также подтвердил, что участники соглашения ОПЕК+ будут пытаться не допустить сильных ценовых колебаний на рынке нефти и обеспечивать такие цены, которые будут отвечать балансу интересов производителей и потребителей. Впрочем, подобный подход РФ излагает уже с тех пор, как начала активно участвовать в соглашении. Главный вывод состоит в том, что в обозримой перспективе не будет инициатив частных компаний по ценовым войнам.

В США ожидается окончательное утверждение пакета "Спасения Америки" в Палате представителей. Затем пакет будет направлен на подписание президенту Джо Байдену. Российский рынок акций пока проявляет слабость, неудачный штурм отметки 3500 пунктов по индексу МосБиржи может создать еще более сильное коррекционное давление. Однако продолжение волны роста на внешних рынках все ещё может позволить отечественному рынку выйти на новые уровни, считает Кочетков.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), в центре внимания инвесторов также остаются доходности американских казначейских бумаг. Накануне рейтинговое агентство Fitch выразило мнение о том, что, несмотря на заверения ФРС, ставки в конечном счете будут подняты. В то же время значимой реакции на эти комментарии не последовало, так как рынок во многом закладывает потенциальное повышение ставок в котировки. Fitch также отмечает, что предлагаемые масштабные меры поддержки значительно ускорят экономический рост, но в то же время замедлят возвращение США к стабильным уровням долга и дефицита бюджета. Позитив от окончательного принятия законопроекта может краткосрочно повысить доходности казначейских бумаг, а дальнейшее движение доходностей будет зависеть от исходов заседания ФРС 16-17 марта - до этого представители регулятора не смогут повлиять на рынок в связи с "неделей тишины", полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, тема антироссийских санкций пока не получила развития по жесткому сценарию, но угроза остается. Как видно из действий, в моменте США не готовы идти на обострение отношений с Россией. Однако тема санкций может получить свое продолжение, если в 90-дневный срок РФ не устранит нарушения (выявленные США) в области хранения и использования химического оружия (в связи с отравлением оппозиционера Навального), как это было в случае "дела Скрипалей" (тогда США наложили запрет американским банкам на участие в размещении новых евробондов РФ). В этом случае США могут (у президента США Байдена будет такое право) ввести санкции на новый госдолг, в том числе рублевый. Согласно данным ЦБ РФ, нерезиденты продолжают выходить из ОФЗ: их доля на конец февраля сократилась на 0,8 п.п. (до 22%), что соответствует чистому сокращению инвестиций на 74 млрд руб.

Начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков также полагает, что влияние санкционного фактора на российский фондовый рынок постепенно ослабевает, за последние две недели индексы полностью отыграли падение рынка в конце февраля. Индексы МосБиржи и РТС близки к достижению психологически важных отметок 3500 и 1500 пунктов соответственно. Получив поддержку на уровне 200-дневной скользящей средней, индексы начинают формировать "бычью" техническую фигуру "восходящий треугольник" с потенциальным выходом в область выше предыдущих максимумов. Однако насколько такой сценарий станет возможным, станет понятно в ближайшие дни, когда пройдет техническая коррекция вниз и консолидация на достигнутых новых уровнях.

Влияние санкционного фактора постепенно ослабевает, но пока рано говорить о его нейтральном влиянии в перспективе. Новости по этой теме способны усилить динамику на рынке. Акции нефтегазового сектора могут выглядеть лучше рынка в ближайшие недели в случае стабилизации цен на нефть и оказывать положительное влияние на динамику всего рынка, считает Беденков.

В среду в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,03%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,5%), подросли Европа (индексы DAX, CAC 40 растут на 0,7-1%, FTSE топчется на месте) и США (индекс S&P 500 растет на 0,5%).

Потребительские цены в Китае в феврале снизились по итогам второго месяца подряд, цены производителей выросли максимальными темпами более чем за два года.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце подскочили на 1,7% в годовом выражении, что является самым существенным ростом с ноября 2018 года. В январе индекс PPI поднялся на 0,3%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение цен производителей в феврале на 1,5%.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс СPI) в феврале выросли на 0,4% к январю и на 1,7% в годовом выражении, что совпало с прогнозами.

Инвесторы также продолжают следить за процессом принятия новых мер поддержки экономики США. Ожидается, что Палата представителей Конгресса США в среду проведет голосование по пакету стимулов объемом $1,9 трлн, который был предложен президентом страны Джо Байденом.

Нефть вечером в среду сохраняет попытки роста после выхода статистики Минэнерго США; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,4 ниже уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $67,8 за баррель (+0,4% и -1,1% во вторник), апрельская цена WTI - $64,29 за баррель (+0,4% и -1,6% накануне).

Вышедшие в среду данные Минэнерго США оказались разнополярными: запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 13,8 млн баррелей (ожидался рост на 2,5-2,7 млн баррелей), однако резервы бензина упали на 11,87 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2,9 млн), а запасы дистиллятов снизились на 5,5 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,1 млн баррелей).

С начала текущего года цены на нефть выросли более чем на 30% на фоне снижения предложения, в частности, благодаря ограничению добычи Саудовской Аравией.

Минэнерго США накануне незначительно повысило оценку добычи нефти в стране в 2021 году - до 11,1 млн баррелей в сутки (б/с) с 11 млн б/с. В 2020 году производство нефти в США составило 11,3 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+8,5%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+7,4%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+4,7%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+4,3%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+3,3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,1%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,9%).

Акции ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) выросли на новостях о покупке пакета в ЧТПЗ (-1%). ТМК планирует закрыть сделку по покупке доли Андрея Комарова в ЧТПЗ в ближайшее время, заявил вице-президент компании Владимир Шматович в ходе телефонной конференции для аналитиков. Большая часть будет профинансирована за счет собственных средств, сказал топ-менеджер, напомнив, что компания также недавно удачно разместила рублевые облигации.

Миноритариям ЧТПЗ (около 2,8%) будет выставлена оферта в соответствии с российским законодательством.

Выросли акции банка "Санкт-Петербург" (+1,6%) после выхода сильного финотчета: банк в IV квартале увеличил чистую прибыль по МСФО до 4,5 млрд руб., а по итогам года прибыль достигла рекордных 10,8 млрд руб., что превысило прогнозы.

ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+0,6%) в 2020 году сократило чистый убыток в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, до 11,395 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО.

Просели бумаги "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-5,5%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-3,8%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-3%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-2,8%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 102,04 млрд рублей (из них 14,46 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,081 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 12,231 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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