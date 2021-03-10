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10 марта 2021 года 19:03
BCS Express назвал топ-5 подешевевших акций США с перспективой отскока
Аналитики BCS Express выделили акции пяти американский компаний, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже, с умеренно позитивной долгосрочной оценкой аналитиков, хорошим апсайдом по консенсус-прогнозу и значительной месячной просадкой. В топ вошли акции Virgin Galactic, Teladoc Health, Datadog, Peloton и Take-Two Interactive, говорится в обзоре инвесткомпании. "За последний месяц на американском рынке прошла существенная коррекция во многих бумагах, представляющих в значительной степени акции роста, - пишут эксперты BCS Express. - Рост ставок на долговом рынке подтолкнул к более активной ротации в акции стоимости. Тем не менее вчера удалось остановить рост доходностей по гособлигациям, а в подешевевших бумагах последовал отскок. Такие популярные акции, как Tesla, за один раз показали отскок на 20%, в других бумагах результаты скромнее, но отскок еще может получить развитие. Выделим пять бумаг, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже, с умеренно позитивной долгосрочной оценкой аналитиков, хорошим апсайдом по консенсус-прогнозу и значительной месячной просадкой". 1. Космическая Virgin Galactic Holdings Inc. потеряла за последний месяц 44%. По мнению аналитиков, причины падения не только в ротации, но и смещении с февраля на май планов очередных летных испытаний космолета Unity серии SpaceShipTwo. Тем не менее компания Ричарда Брэнсона на слуху у многих инвесторов, а банальный отскок еще не достиг первого уровня коррекции в районе $33. 2. Teladoc Health Inc., специализирующаяся на телемедицине, просела в цене на 32% за месяц. Здесь также еще не выполнена и первая цель коррекции по Фибоначчи относительно максимумов 2021 г., проходящая на уровне $206, указывают эксперты BCS Express. 3. Разработчик софта для мониторинга производительности облачной инфраструктуры DataDog Inc. за месяц подешевел на 29%. До первой технической цели на уровне $87 - потенциал около 6%. 4. Акции Peloton Interactive Inc., занимающейся производством и продажей спортивных тренажеров, за месяц подешевели на 22%. "Котировки здесь уже заметно отскочили, но по данной бумаге наиболее позитивные долгосрочные рекомендации экспертов, и ее капитализация самая высокая. Цена может достичь следующего уровня коррекции на 38,2% в районе $123". - отмечают аналитики инвесткомпании. 5. Разработчик видеоигр Take-Two Interactive Software Inc. потерял 19% за месяц. Первая цель для отскока на уровне $174 уже близка, полагают в BCS Express. Компания в меньшей степени относится к акциям роста, входит в S&P 500 - цели можно обозначить несколько выше, в районе $180. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ТОП-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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