Рубль может укрепиться в ближайшие месяцы до 72 руб./$1- Банк "Открытие"

Если новые санкции сохранят персонифицированный характер и внешнеполитическая повестка улучшится, рубль может укрепиться в ближайшие месяцы до 72 руб./$1 и 84 руб./EUR1, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Последние две недели были удачными для рубля - российская валюта укрепилась к евро с 91 до почти 88 рублей. Укрепление могло быть и сильнее, но против него играет риск введения новых ограничений со стороны США, способных затронуть рынок ОФЗ. Основная причина такой динамики европейской валюты заключается в ее ослаблении против доллара США - с 1,225 за евро до 1,19 за евро. При этом в ближайшее время ослабление скорее всего продолжится", - отмечает Петроневич.

Еврозона явно уступает США по темпам роста экономики и срокам восстановления вследствие снижения заболеваемости и активной вакцинации населения (28 доз/100 человек против 9 доз/100 человек в Еврозоне). По мнению эксперта "Открытие Research", это позволит США значительно раньше снять ограничения, препятствующие экономическому восстановлению. На стороне доллара в 2021г также будут оставаться значительно более масштабная фискальная поддержка экономики США, которая должна позволить ей вернуться к докризисной траектории роста уже к концу 2021г, полностью нивелировав потери, вызванные пандемией.

Укреплению доллара, на взгляд Петроневича, будет способствовать также и постепенное уменьшение эффекта мер ФРС по насыщению мировых финансовых рынков долларовой ликвидностью. В прошлом году они внесли вклад в значительное ослабление доллара.

"Я думаю, что в ближайшие месяцы мы увидим продолжение ослабления единой европейской валюты и укрепление рубля. Если новые санкции сохранят персонифицированный характер и внешнеполитическая повестка улучшится, в течение марта курс рубля может пробить психологическую отметку 73 рубля по отношению к доллару и 86 рублей - по отношению к евро. При удачном стечении обстоятельств в ближайшие несколько месяцев нельзя исключать и более интенсивного укрепления - до 72 рублей к доллару и 84 рублей к евро", - прогнозирует эксперт "Открытие Research".

По его мнению мнению, одним из ключевых драйверов укрепления рубля может стать приток на рынок ОФЗ средств нерезидентов. Их привлекут ожидания высокого дохода по купону и перспективы хорошей прибыли на фоне ожидаемого замедления годовой инфляции. В этом контексте введение санкций на российский госдолг может негативно сказаться на притоке капитала и ограничить потенциал укрепления рубля. При этом влияние на баланс самого рынка ОФЗ может быть не столь выраженным, поскольку в последнее время нерезиденты предъявляли слабый спрос на облигации.

Краткосрочные риски для российского бюджета, на взгляд Петроневича, также ограничены. Рекордные уровни цен на нефть в рублевом выражении - с начала года выше 4000 руб./барр., в моменте выше 5000 руб./барр. - позволят в крайнем случае профинансировать все запланированные расходы за счет перенастройки параметров бюджетного правила.

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