ПСБ рекомендует держать акции ЛУКОЙЛа на долгосрочную перспективу

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "ЛУКОЙЛа" на долгосрочную перспективу, говорится в обзоре банка.

"Результаты финансовой отчетности "ЛУКОЙЛа" за IV квартал 2020 года по МСФО оказались заметно слабее консенсуса. Свободный денежный поток сохранился положительным, но итоговый дивиденд будет ниже, чем ожидалось. Мы оцениваем отчетность умеренно негативно, однако на долгосрочную перспективу рекомендуем "держать" бумаги компании, - пишет управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова. - Улучшение ценовой конъюнктуры в 2021 году и некоторые послабления в части соблюдения соглашения ОПЕК+ обусловят наращивание ключевых финпоказателей компании. При этом "ЛУКОЙЛ" - это компания с понятной стратегией развития, очень низкой долговой нагрузкой и недорогая по сравнительным мультипликаторам. Наша рекомендация - 6435 руб./акцию".

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