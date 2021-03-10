Рубль днем стабилен к доллару и евро в ожидании новых сигналов с внешних рынков

Москва. 10 марта. Доллар и евро торгуются почти без изменений на "Московской бирже" в среду днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с внешних рынков и из-за слабой динамики на рынке нефти.

Курс доллара США составил 74,01 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,01 руб./EUR1, подорожав всего на 0,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,29 копейки - до 80,31 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 марта на 22,47 копейки, до 74,0393 руб./$1, и уменьшил курс евро на 21,49 копейки, до 87,9587 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро в ожидании новых сигналов с внешних рынков. Инвесторы также продолжают следить за процессом принятия новых мер поддержки экономики США. Ожидается, что Палата представителей Конгресса США в среду проведет окончательное голосование по пакету стимулов объемом $1,9 трлн, который был предложен президентом страны Джо Байденом.

Сенат в минувшие выходные уже одобрил пакет стимулов, внеся некоторые изменения к первоначальному проекту Палаты представителей, которой теперь предстоит одобрить эту, финальную, версию законопроекта.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее на неделе заявила, что одобренный Сенатом пакет мер должен способствовать тому, что полная занятость в стране будет достигнута в 2022 году. При этом она повторила, что не ожидает перегрева экономики из-за масштабной господдержки, что могло бы стать причиной усиления инфляции и повышения процентных ставок.

"В среду ожидается окончательное принятие предлагаемых мер экономической поддержки в Палате представителей. Затем законопроект будет передан Джо Байдену на подписание, после чего меры поддержки наконец могут быть реализованы. Рынок ожидает повышенного инфляционного давления в связи со значительными масштабами пакета и будет обращать повышенное внимание на ценовую статистику. Так, сегодня днем ожидается публикация данных по февральской инфляции в США, консенсус-прогноз предполагает ускорение роста цен до 1,7% годовых, что связано в том числе и с ростом цен на нефть и другие сырьевые товары. В то же время окончательное введение пакета мер поддержки без обсуждения дополнительных стимулов может ослабить позитивные ожидания рынка, так как текущий пакет уже учтен в ценах", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Российский рубль курсирует в области 74 руб. за доллар США. Волатильность в инструменте находится на низком уровне, амплитуда колебаний сегодня менее 0,5%. Чувствительность рубля к динамике нефтяных цен понижена, при этом сдерживающим ослабление рубля фактором служит сезонный драйвер - ускорение экспортных потоков при сокращении импорта в страну. Сказывается и грядущее завершение квартального налогового периода. В случае ухудшения фона валютная пара "доллар-рубль" рискует уйти в диапазон 74,5-75 руб./$1, а в качестве ориентира укрепления рассматриваются минимумы года у 73 руб./$1. По совокупности факторов все же сначала есть риск восходящего хода пары с тенденцией укрепления нацвалюты к концу месяца", - подчеркивает эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Цены на нефть эталонных марок перешли к повышению в ходе торгов в среду на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. Официальный доклад министерства будет опубликован в среду в 18:30 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей. Данные Американского института нефти (API) накануне показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 12,8 млн баррелей.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,15% - до $67,62 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,34% - до $64,23 за баррель.

С начала текущего года цены на нефть выросли более чем на 30% на фоне снижения предложения, в частности, благодаря ограничению добычи Саудовской Аравией. Однако с начала текущей недели они снизились на 2,7-3,2%, поскольку рынок пытается сбалансироваться после того, как страны ОПЕК+ ранее неожиданно решили не увеличивать добычу с апреля, отмечает S&P Global Platts.

"В среду в фокусе данные от Минэнерго США, которые, вероятно, будут схожими с цифрами от API, так как последствия аномальных холодов будут ощущаться как минимум несколько недель в связи с отсутствием адаптации к таким явлениям перерабатывающих мощностей. Из ключевых событий отметим еще финальное голосование по пакету стимулов экономики США в Палате представителей, которое, вероятно, состоится уже сегодня. Ожидания дополнительного притока денег могут удержать цены на нефть Brent сегодня на уровнях около $66-67 за баррель", - говорит управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали в среду небольшую разнонаправленную динамику по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,31% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на те же 3 б.п. - до 4,38% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,68% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 4,84% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 4,93% годовых.