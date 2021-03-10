.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем стабилен к доллару и евро в ожидании новых сигналов с внешних рынков
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале в РФ ускорилась до 0,8%
В России в феврале рост потребительских цен усилился до 0,8% после 0,7% в январе, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше ожиданий аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 5,7% - максимума с ноября 2016 года
 
В ЦБ назвали регионы с перспективой продления льготной ипотеки
В 24 российских регионах льготную ипотеку как антикризисную меру можно было бы продлить, сказала в интервью "Известиям" глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В июле должна завершиться программа льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом...
 
Нефтекомпании боятся штрафов из-за отсутствия методик по выбросам
Главы крупнейших российских нефтяных компаний пожаловались премьер-министру Михаилу Мишустину на ситуацию, связанную с методиками расчета выбросов загрязняющих веществ, пишет "Коммерсант". Минприроды фактически отменило действие старых методик,...
 
Долги россиян по "кредиткам" в замедленном темпе обновили рекорд
Долги россиян по кредитным картам обновили рекорд - к ноябрю кризисного 2020 года кредитный долг достиг рекордного значения в 1,647 трлн рублей, пишут "Ведомости", ссылающиеся на подсчеты аналитиков "Тинькофф банка". При этом, отмечают аналитики,...
 
10 марта 2021 года 15:41

Рубль днем стабилен к доллару и евро в ожидании новых сигналов с внешних рынков

Москва. 10 марта. Доллар и евро торгуются почти без изменений на "Московской бирже" в среду днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с внешних рынков и из-за слабой динамики на рынке нефти.

Курс доллара США составил 74,01 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,01 руб./EUR1, подорожав всего на 0,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,29 копейки - до 80,31 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 марта на 22,47 копейки, до 74,0393 руб./$1, и уменьшил курс евро на 21,49 копейки, до 87,9587 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро в ожидании новых сигналов с внешних рынков. Инвесторы также продолжают следить за процессом принятия новых мер поддержки экономики США. Ожидается, что Палата представителей Конгресса США в среду проведет окончательное голосование по пакету стимулов объемом $1,9 трлн, который был предложен президентом страны Джо Байденом.

Сенат в минувшие выходные уже одобрил пакет стимулов, внеся некоторые изменения к первоначальному проекту Палаты представителей, которой теперь предстоит одобрить эту, финальную, версию законопроекта.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее на неделе заявила, что одобренный Сенатом пакет мер должен способствовать тому, что полная занятость в стране будет достигнута в 2022 году. При этом она повторила, что не ожидает перегрева экономики из-за масштабной господдержки, что могло бы стать причиной усиления инфляции и повышения процентных ставок.

"В среду ожидается окончательное принятие предлагаемых мер экономической поддержки в Палате представителей. Затем законопроект будет передан Джо Байдену на подписание, после чего меры поддержки наконец могут быть реализованы. Рынок ожидает повышенного инфляционного давления в связи со значительными масштабами пакета и будет обращать повышенное внимание на ценовую статистику. Так, сегодня днем ожидается публикация данных по февральской инфляции в США, консенсус-прогноз предполагает ускорение роста цен до 1,7% годовых, что связано в том числе и с ростом цен на нефть и другие сырьевые товары. В то же время окончательное введение пакета мер поддержки без обсуждения дополнительных стимулов может ослабить позитивные ожидания рынка, так как текущий пакет уже учтен в ценах", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Российский рубль курсирует в области 74 руб. за доллар США. Волатильность в инструменте находится на низком уровне, амплитуда колебаний сегодня менее 0,5%. Чувствительность рубля к динамике нефтяных цен понижена, при этом сдерживающим ослабление рубля фактором служит сезонный драйвер - ускорение экспортных потоков при сокращении импорта в страну. Сказывается и грядущее завершение квартального налогового периода. В случае ухудшения фона валютная пара "доллар-рубль" рискует уйти в диапазон 74,5-75 руб./$1, а в качестве ориентира укрепления рассматриваются минимумы года у 73 руб./$1. По совокупности факторов все же сначала есть риск восходящего хода пары с тенденцией укрепления нацвалюты к концу месяца", - подчеркивает эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Цены на нефть эталонных марок перешли к повышению в ходе торгов в среду на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. Официальный доклад министерства будет опубликован в среду в 18:30 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей. Данные Американского института нефти (API) накануне показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 12,8 млн баррелей.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,15% - до $67,62 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,34% - до $64,23 за баррель.

С начала текущего года цены на нефть выросли более чем на 30% на фоне снижения предложения, в частности, благодаря ограничению добычи Саудовской Аравией. Однако с начала текущей недели они снизились на 2,7-3,2%, поскольку рынок пытается сбалансироваться после того, как страны ОПЕК+ ранее неожиданно решили не увеличивать добычу с апреля, отмечает S&P Global Platts.

"В среду в фокусе данные от Минэнерго США, которые, вероятно, будут схожими с цифрами от API, так как последствия аномальных холодов будут ощущаться как минимум несколько недель в связи с отсутствием адаптации к таким явлениям перерабатывающих мощностей. Из ключевых событий отметим еще финальное голосование по пакету стимулов экономики США в Палате представителей, которое, вероятно, состоится уже сегодня. Ожидания дополнительного притока денег могут удержать цены на нефть Brent сегодня на уровнях около $66-67 за баррель", - говорит управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали в среду небольшую разнонаправленную динамику по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,31% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на те же 3 б.п. - до 4,38% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,68% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 4,84% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 4,93% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 марта 2021 года 10:22
Возможна стабилизация доходностей ОФЗ перед заседанием ЦБ РФ 19 марта - Sber CIB
зможна стабилизация доходностей ОФЗ в ожидании заседания ЦБ РФ 19 марта текущего года, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Эксперты Sber CIB полагают, что с приближением заседания Банка России по ключевой ставке (19 марта 2021 года) доходности ОФЗ стабилизируются у текущих уровней. Курс...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 10:11
Рубль в четверг будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 и на уровне 87,0-88,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта к вечеру начала укрепление к...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 10:03
Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчётность, ОПЕК и ЕЦБ: - TCS Group и "Аэрофлот" представят финансовую отчётность; - В России выходит статистика по золотовалютным резервам; - Нефтяной рынок ждет ежемесячного...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 09:57
Рынок акций РФ, скорее всего, откроется ростом на 0,75% в четверг - "Атон"
Аналитики "Атона" прогнозируют позитивное начало торгов акциями в России в четверг - повышение на открытии, по их мнению, составит 0,75%, говорится в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом....    читать дальше
.
11 марта 2021 года 09:52
Фондовый рынок России начнет торги в четверг с позитива - ПСБ
Отечественный фондовый рынок начнет торговую сессию в четверг с позитивного настроя, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Улучшение внешнего фона и крепость нефтяных котировок по состоянию на утро четверга смогут оказать поддержку рынку акций и вернуть спрос в "весовые" бумаги:...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: торги в плюсе
Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в четверг. По их мнению, возможны новые попытки индекса Мосбиржи преодолеть отметку 3500 пунктов.    читать дальше
.
11 марта 2021 года 09:44
Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву
Москва. 11 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.    читать дальше
.
11 марта 2021 года 09:41
Возможны попытки ухода выше 3500п по индексу Мосбиржи в четверг - "Открытие Брокер"
Возможны новые попытки преодоления вверх уровня 3500 пунктов по индексу Мосбиржи в четверг, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Внешний фон перед стартом фондовых торгов в России позитивный: дорожают нефть и промышленные металлы, рынки Азии торгуются в плюсе. Основной идеей вновь является...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 09:32
Рынок акций РФ начнет торги четверга, вероятно, в плюсе - "Алор Брокер"
Российский рынок акций начнет торговую сессию в четверг, вероятно, в плюсе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер". "Если внешний фон и дальше продолжит улучшаться, то индекс Мосбиржи вновь попробует обновить исторические максимумы. Однако там по-прежнему лучше фиксировать...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 09:22
Возможно укрепление рубля до уровней 72,6-73,2 руб./$1 - BCS Express
Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровней 72,6-73,2 руб./$1, говорится в комментарии BCS Express. "Учитывая благоприятную конъюнктуру на рынке нефти, три сессии подряд наблюдается снижение пары USD/RUB. Шансы на дальнейшее падение сохраняются. В качестве целевого ориентира и области...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 09:12
Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшее время - ПСБ
Курс рубля к доллару, скорее всего, останется в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). Национальная валюта в среду продолжила укрепление в рамках общемировой тенденции роста спроса на валюты развивающихся стран, констатирует эксперт ПСБ Дмитрий...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 09:12
Dow Jones достиг рекордного максимума
Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг преимущественно повышаются. Цены на нефть поднимаются в четверг.    читать дальше
.
11 марта 2021 года 09:01
Вероятно позитивное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг - BCS Express
Вероятно позитивное начало торговой сессии по индексу Мосбиржи в четверг на сложившемся к утру внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "По индексу Мосбиржи область 3500-3520 сейчас выступает зоной технического торможения, где ранее уже несколько раз происходила остановках волн...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 08:47
Рубль слегка укрепился к доллару, но снизился к евро на старте торгов на фоне противоречивых внешних сигналов
Москва. 11 марта. Доллар США слегка снизился, а евро немного подрос на "Московской бирже" в четверг утром, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков, в том числе с нефтяных площадок. С одной стороны, поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть, а с другой стороны, рубль находится под влиянием существующих на мировых рынках капитала неопределенностей.    читать дальше
.
10 марта 2021 года 20:00
Рубль вечером развернулся вверх к доллару и евро благодаря нефти и ожиданиям новых стимулов
Москва. 10 марта. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в среду вечером, рубль развернулся вверх к бивалютной корзине благодаря подрастающей нефти и оптимизму инвесторов относительно принятия новой программы симулирования экономики США.    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.