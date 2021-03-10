Рынок нефти, скорее всего, уже реализовал потенциал текущих фундаментальных показателей - Saxo Bank

Нефтяной рынок, скорее всего, уже полностью реализовал потенциал текущих фундаментальных показателей, говорится в комментарии Saxo Bank.

"Нефть марки Brent продолжает торговаться ниже отметки в $70 за баррель, которая была достигнута в понедельник. Потенциально это указывает на то, что рынок полностью реализовал потенциал текущих фундаментальных показателей. Падение открытого интереса во время последнего скачка цен сигнализирует нам о переключении внимания инвесторов на получение прибыли от продолжающихся покупок", - пишут эксперты инвестбанка.

Также аналитики отмечают, что беспокойство усугубляется отраслевым отчетом, показывающим, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 12,8 млн баррелей. "EIA в своем последнем краткосрочном прогнозе на 2021 год увеличило рост предложения для стран, не входящих в ОПЕК, при этом немного снизив глобальный спрос. Котировкам нефти марки Brent необходимо поддерживать уровень $65,80 за баррель, чтобы избежать отмены ралли ОПЕК+", - отмечают в Saxo Bank.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.