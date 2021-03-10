Акции Ростелекома остаются в статусе защитного актива - Альфа-банк

Акции "Ростелекома" остаются в статусе защитного актива, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Ростелеком" во вторник сообщил финансовые результаты за 4К20, показав, что выручка превзошла консенсус-прогноз на 5%, но EBITDA оказалась на 2% ниже ее. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным бумагам за 2020 год составят 5 рублей (не изменившись г/г), что немного ниже ожиданий рынка, но устойчивая дивидендная доходность на уровне 5% подтверждает статус акций как защитного актива. В целом мы не ожидаем сильной реакции рынка на отчетность. Следующий катализатор ожидается в апреле, когда компания планирует представить обновленную стратегию", - отмечает старший аналитик банка Анна Курбатова.

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