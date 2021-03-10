Вероятно укрепление рубля в долгосрочной перспективе - "Альфа-Капитал"

Вероятно укрепление курса рубля к доллару в долгосрочной перспективе, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

"В настоящий момент на рынке довольно много факторов, которые в ближайшее время могут сказаться на курсе рубля к доллару (причем в обе стороны). Среди них и санкционные риски, и фактор ускорения инфляции в РФ, и состояние сырьевых рынков, и увеличение привлекательности "компаний стоимости". Поэтому прогноз по курсу на ближайший месяц - это, скорее всего, движение внутри бокового коридора, - пишет Брагин в комментарии. - Тем не менее на более длинном горизонте прогноз по рублю остается благоприятным, велика вероятность его укрепления. Особенно в свете того, что из "коронакризиса" российская экономика выходит, сохранив низкий уровень долга, контролируемый дефицит бюджета и достаточно сильные кредитные метрики".

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