Акции ТМК интересны на среднесрочную перспективу - "Велес Капитал"

Акции ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) интересны инвесторам на среднесрочную перспективу, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Акции "ТМК" в среду выросли после поступления накануне сообщений о приобретении 86,54% акций "Челябинского трубопрокатного завода" (ЧТПЗ) в рамках реализации долгосрочной стратегии компании. При этом, с технической точки зрения, в среднесрочной перспективе бумаги "ТМК" смотрятся достаточно интересно при положении выше поддержек 59 руб. и 57 руб., к которым могут направиться для снятия краткосрочной перекупленности. Если котировкам удастся закрепиться выше 63 руб., они вполне могут направиться к 64,50 руб. и 66 руб. и выше. У акций также остается незакрытый гэп между 67 руб. и 68,50 руб. от декабря 2020 года", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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