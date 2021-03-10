"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Entergy Corporation с целью $110 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,8%, стоп-приказ: $85, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С точки зрения технического анализа бумага торгуется вдоль восходящего тренда, который проходит сейчас выше $85. Развитие восходящего движения возможно вплоть до достижения уровня горизонтального сопротивления на $110. При покупке на 10% от портфеля и выставлением стоп-заявки на уровне $85, риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,15". - указывают аналитики "Финама".

Entergy уже на конец 2020г производила за счет угля лишь 3% общей вырабатываемой электроэнергии и планирует достичь полной декарбонизации к 2030г с выходом на углеродную нейтральность в 2050г, отмечается в комментарии.

Компания планирует значительные инвестиции в новую генерацию в 2021-2025 годах: среди наиболее значимых проектов необходимо отметить строительство объектов солнечной генерации на 1,3 ГВт и станции Montgomery County Power Station мощностью 993 МВт. При этом в 2021г Entergy планирует запросить разрешение на строительство дополнительных 800 МВт солнечной мощности.

"Ожидаемая дивидендная доходность акций компании прогнозируется на уровне 4,5%, что на 80 б.п. больше медианной доходности по ключевым конкурентам компании. В ближайшие годы Entergy сфокусируется на регулируемом бизнесе с наметившейся тенденцией продажи активов подразделения Entergy Wholesale Commodities, что позволит снизить волатильность финансовых результатов и выйти на среднесрочный рост скорректированного EPS в диапазоне 5-7%", - пишут аналитики "Финама".

Entergy - интегрированная электроэнергетическая компания, базирующаяся в Новом Орлеане. Основным видом деятельности является генерация и поставка э/э розничным потребителям.

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