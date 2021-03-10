Индекс S&P 500, вероятно, проведет торги в среду в диапазоне 3840-3900 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, вероятно, проведет торги в среду в диапазоне 3840-3900 пунктов, отмечается в комментарии "Фидом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индикатор RSI преодолел нейтральный уровень 50 пунктов. В краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации вблизи 50-дневной скользящей средней. Ближайшей точкой сопротивления выступает уровень 3925 пунктов", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Мировые фондовые площадки в среду демонстрируют положительную динамику. Снижение ставок по 10-летним трежерис до 1,53% позволило технологическому индексу NASDAQ отскочить после падения накануне на фоне резкого повышения ставок по казначейским бондам. Эксперты "Фридом Финанс" по-прежнему отмечают переток капитала в акции "стоимости", тем не менее, у акций "роста" есть шансы продолжить восстановление при условии сохранения у инвесторов повышенного аппетита к риску.

"Новости, вселяющие оптимизм, пришли с фронта борьбы с пандемией. По данным исследования, опубликованного в медицинском журнале New England Journal of Medicine, вакцина Pfizer/BioNTech в лабораторных условиях вызвала иммунный ответ на бразильский штамм COVID-19. У участников последней стадии клинических испытаний были обнаружены антитела к новым штаммам", - отмечают аналитики.

Также эксперты инвесткомпании рекомендуют 10 марта обратить внимание на публикацию данных по базовому индексу потребительских цен (ИПЦ) за февраль. Прогноз предполагает рост показателя на 0,2% м/м после 0,1% м/м месяцем ранее. Базовый индекс отражает динамику цен на товары и услуги за исключением продуктов питания и энергоносителей. Общий индекс потребительских цен, как ожидается, повысится на 0,4% м/м после роста на 0,3% м/м в январе.

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