Индекс Мосбиржи завершит торги в среду в диапазоне 3440-3520 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи завершит торги в среду в диапазоне 3440-3520 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина.

Аналитик считает наиболее вероятным в течение дня продолжение умеренно позитивной динамики на отечественных фондовых площадках.

"Индекс Мосбиржи растет, отыграв рост американского фондового рынка во вторник. При этом на сегодняшнем премаркете фьючерсы на фондовые индексы США движутся вниз, как и нефтяные цены. С начала недели ключевым драйвером динамики американского фондового рынка остаются новости вокруг программы фискального стимулирования в объеме $1,9 трлн. Первоначальная реакция рынка на принятие мер бюджетного стимулирования в развитых странах обычно позитивна. В то же время масштабное увеличение госрасходов и, как следствие, госдолга приводит к снижению требований к доходности инвестиций, усиливая спрос на низкорискованные активы", - пишет Осин.

Повысился в среду спрос на драгметаллы как инструмент хеджирования инфляционных рисков при покупке акций "качества", отмечается в комментарии эксперта. На этом фоне растут котировки Polymetal plc. и "Норникеля". Нефть корректируется, и вслед за ней снижаются акции нефтедобывающего сектора. В лидерах роста Яндекс. Менеджмент компании сообщает, что в ближайшее время не планирует дивидендных выплат. Однако инвесторов воодушевил сам факт того, что в компании обсуждается возможность в обозримой перспективе начать выплачивать дивиденд.

Хуже рынка торгуются бумаги "М.видео". "Группа САФМАР, контролирующая 73,5% акционерного капитала ретейлера, в рамках SPO планирует продать 13,5% его акций (24,3 млн шт.). При этом сама М.видео" не получит средств от реализации своих бумаг. Допэмиссия не приведет к размыванию долей других акционеров компании. Цель SPO - увеличение доли бумаг в свободном обращении. В краткосрочном периоде эта новость способна привести к снижению справедливой стоимости акций "М.видео" на 5-15%. Однако в средне- и долгосрочном периоде это решение усилит эффект от продолжения роста ключевых финансовых и операционных показателей розничной сети. Привлекательность ее акций для вложений усилится за счет повышения ликвидности и доступности для широкого круга инвесторов", - указывает аналитик "Фридом Финанс".

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