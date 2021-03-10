ЦБ РФ может рассмотреть возможность первого повышения ключевой ставки уже на заседании 19 марта - Альфа-банк

ЦБ РФ на фоне ускорения инфляции может рассмотреть возможность первого повышения ключевой ставки уже на заседании 19 марта, полагают аналитики Альфа-банка.

"Как сообщил Росстат, рост потребительских цен ускорился с 0,7% м/м в январе до 0,8% м/м в феврале, превысив прогноз Минэкономразвития на уровне 0,5-0,6% м/м. В итоге годовая инфляция в феврале составила 5,7% г/г, однако инфляция по сегментам посылает весьма тревожные сигналы. Во-первых, инфляция в продовольственном сегменте ускорилась с уровня января и составила 1,2% м/м в феврале, превышая 1% м/м на протяжении последних четырех месяцев, и в годовом исчислении подскочила до 7,7% г/г в феврале. Во-вторых, в непродовольственном сегменте рост цен сильно превзошел ожидания и ускорился с 5,1% г/г в январе до 5,7% г/г в феврале; подобное ускорение роста цен, судя по всему, должно вызывать опасения, так как оно не может быть связано с эффектом переноса при устойчивом курсе рубля в последние месяцы. При подобной структуре инфляции у ЦБ есть все основания рассмотреть возможность первого повышения ключевой процентной ставки уже на заседании 19 марта", - говорится в обзоре банка.

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