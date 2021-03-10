Инвесторы могут проявить интерес к ОФЗ 26233 на аукционе Минфина в среду - Уралсиб

Инвесторы могут проявить интерес к ОФЗ 26233 с погашением в 2035 году на аукционе Минфина в среду, считает аналитик Уралсиба Ирина Лебедева.

"Минфин вышел с довольно агрессивным предложением бумаг для аукционов в среду. Во-первых, будет предложен один из самых длинных выпусков - ОФЗ 26233 с погашением в 2035 году. В последнее время объем торгов на дальнем участке суверенной кривой значителен, так что, возможно, инвесторы проявят интерес к этому аукциону. К тому же на прошлой неделе именно относительно длинные облигации были лидерами роста. Во-вторых, ведомство доразместит ОФЗ 26236 с погашением в 2028 году, это один из самых малоликвидных выпусков ОФЗ. Аукционы будут безлимитными, то есть будет предложен весь неразмещенный объем", - отмечает эксперт корпорации.

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