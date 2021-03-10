Рынок акций РФ превысил 3500п по индексу Мосбиржи во главе с Яндексом после коррекции

Москва. 10 марта. Рынок акций РФ утром в среду продолжает подъем во главе с бумагами "Яндекса" после локальной коррекции в начале торгов на фоне просевшей нефти; индекс МосБиржи протестировал рубеж 3500 пунктов впервые за три недели.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3502,89 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1492,06 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,8%.

Доллар стоит 74,04 рубля (+0,13 рубля), золото - $1710,5 за тройскую унцию (-0,4%), доходность 10-летних UST составляет 1,55% годовых (+0,4%).

Подорожали акции "Яндекса" (+3,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,5%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,9%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1%), бумаги "Московской биржи" (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,3% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%).

В среду на "Мосбирже" началась торговля GDR розничной сети Fix Price (MOEX: FIXP), также торги этими инструментами стартуют на Лондонской фондовой бирже. На "Мосбирже" бумаги включены в первый котировальный список, им присвоен торговый код FIXP, как и на LSE.

Цена размещения Fix Price установлена в размере $9,75 за акцию, или 725,7 рубля, что является верхней границей ценового коридора ($8,75-9,75). Таким образом, капитализация всей компании составляет $8,3 млрд. В начале торгов в среду сделок с ГДР Fix Price на "Мосбирже" зафиксировано не было.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду слабо негативный: индексы Азии торгуются разнонаправленно, растет индекс доллара, нефть продолжает снижаться на ожиданиях ускорения восстановления добычи в США при текущих ценовых уровнях. В среду США, Япония, Австралия и Индия обсудят растущие риски желания КНР изменить статус-кво в регионе и мире.

По мнению главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на рынке может возрасти желание зафиксировать прибыль по акциям на фоне роста индекса МосБиржи до 3500 пунктов.

Акции "Роснефти" накануне обновили исторические максимумы, рост продолжался 5 сессий подряд, что неудивительно - "Роснефть" отыгрывает не только высокие цены на нефть, но и является главным бенефициаром повышения квоты России на добычу нефти в апреле. Однако бумаги выглядят краткосрочно перекупленными, что привело к их коррекции в среду. Однако увлекаться "шортами" по данному эмитенту очень рискованно, "Роснефть" остается фундаментально недооцененной, а также в любой момент может начать выкуп своих акций с рынка.

Акции Сбербанка почти достигли цели роста 290 руб. Другая ситуация с бумагами черных металлургов, которые несколько последних сессий выглядят хуже рынка. Между тем, ситуация на мировом рынке стали благоприятная, да и дивиденды по акциям сектора обещают быть если не рекордными, то близкими к этому. Вероятно, снижение этих бумаг было вызвано небольшой фиксацией прибыли и высвобождением денег для покупки той же нефтянки и Сбербанка.

Рост акций "Норникеля" пока стоит рассматривать как технический отскок, в том числе и из-за закрытия "шортов", после обвала на 20%. Накануне компания сообщила, что через неделю планирует остановить приток воды на два свои пострадавших рудника. Однако ничего не было сказано, когда они возобновят работу, и какой ущерб компания получила в результате двух последних аварий. Поэтому осторожным инвесторам покупать акции компании на среднесрочную перспективу еще опасно, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынках акций пока не наблюдается явного желания продавать. Внешний фон в среду складывается неоднозначный: цены на нефть продолжают нисходящую коррекцию этой недели, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны на фоне отступления вниз доходностей гособлигаций США от годовых максимумов и ожиданий одобрения законодателями США пакета мер экономического стимулирования Байдена.

Индексы МосБиржи и РТС вышли за верхние границы краткосрочных диапазонов 3350-3450 и 1420-1480 пунктов, что открывает им дорогу в район максимумов текущего года 3520 и 1508 пунктов соответственно. Ближайшие поддержки для индикаторов расположены у 3450 и 1465 пунктов, считает Кожухова.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,1-3,7% во главе с Nasdaq (+3,7%) благодаря восстановлению акций технологических компаний после распродаж днем ранее.

Бумаги компаний технологического сектора оказались под давлением в последние недели из-за волны распродаж на рынке облигаций, подтолкнувшей вверх доходности US Treasuries. Доходность 10-летних гособлигаций США опустилась ниже 1,54% годовых. В начале недели доходность поднималась к 1,6% - максимуму более чем за год, тогда как еще в начале года она находилась на уровне ниже 1%.

Надежды инвесторов на восстановление экономики США усиливаются на фоне принятия Сенатом в минувшие выходные нового пакета мер поддержки в условиях пандемии коронавируса объемом $1,9 трлн, предложенного президентом страны Джо Байденом.

При рассмотрении законопроекта был внесен ряд поправок, и теперь он будет отправлен обратно в Палату представителей на финальное голосование. Наблюдатели считают, что голосование может состояться позднее на этой неделе.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что одобренный Сенатом пакет мер должен способствовать тому, что полная занятость в стране будет достигнута в 2022 году. При этом она повторила, что не ожидает перегрева экономики из-за масштабной господдержки, что могло бы стать причиной усиления инфляции и повышения процентных ставок.

Тем временем, в среду в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,03%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,4%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,1-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Потребительские цены в Китае в феврале снизились по итогам второго месяца подряд, цены производителей выросли максимальными темпами более чем за два года.

Как сообщило Государственное статистическое управление КНР (ГСУ), потребительские цены (индекс CPI) уменьшились на 0,2% в годовом выражении после снижения на 0,3% в январе. Эксперты в среднем прогнозировали дефляцию на уровне 0,4%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Потребительские цены в Китае в феврале выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Темпы повышения цен замедлились по сравнению с 1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 0,4%.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце подскочили на 1,7% в годовом выражении, что является самым существенным ростом с ноября 2018 года. В январе индекс PPI поднялся на 0,3%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение цен производителей в феврале на 1,5%.

Инвесторы также продолжают следить за процессом принятия новых мер поддержки экономики США. Ожидается, что Палата представителей Конгресса США в среду проведет голосование по пакету стимулов объемом $1,9 трлн, который был предложен президентом страны Джо Байденом.

Нефть в среду дешевеет на данных Американского института нефти (API) об очередном росте запасов сырья в США; цена Brent находится на $1,4 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $66,77 за баррель (-1,1% и -1,1% во вторник), апрельская цена WTI - $63,38 за баррель (-1% и -1,6% накануне).

По данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 12,8 млн баррелей.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет опубликован в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.

С начала текущего года цены на нефть выросли более чем на 30% на фоне снижения предложения, в частности, благодаря ограничению добычи Саудовской Аравией.

Минэнерго США накануне незначительно повысило оценку добычи нефти в стране в 2021 году - до 11,1 млн баррелей в сутки (б/с) с 11 млн б/с. В 2020 году производство нефти в США составило 11,3 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+8,2%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+7,4%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+6,8%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+6,3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,5%).

Акции ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) выросли на новостях о покупке пакета в ЧТПЗ (-0,7%). ТМК планирует закрыть сделку по покупке доли Андрея Комарова в ЧТПЗ в ближайшее время, заявил вице-президент компании Владимир Шматович в ходе телефонной конференции для аналитиков. Большая часть будет профинансирована за счет собственных средств, сказал топ-менеджер, напомнив, что компания также недавно удачно разместила рублевые облигации.

Миноритариям ЧТПЗ (около 2,8%) будет выставлена оферта в соответствии с российским законодательством.

Выросли акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+1,8%) после выхода сильного финотчета: банк в IV квартале увеличил чистую прибыль по МСФО до 4,5 млрд руб., а по итогам года прибыль достигла рекордных 10,8 млрд руб., что превысило прогнозы.

Просели бумаги "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1,9%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,7%) и "Татнефти" (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 18,2 млрд рублей (из них 2,98 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,741 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,33 млрд рублей на акции "Норникеля").