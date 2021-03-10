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Главная / Мнения аналитиков / Возможно снижение котировок золота к уровням $1660-1680/унц. - BCS Express
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10 марта 2021 года 11:35
Возможно снижение котировок золота к уровням $1660-1680/унц. - BCS Express
Базовый сценарий предполагает повторный спуск котировок золота к годовым минимумам около $1660-1680 за тройскую унцию, говорится в комментарии BCS Express. "На рынке драгметаллов на фоне стабилизации долларовых ставок произошел отскок. Котировки золота протестировали обозначенные нами ранее цели в районе $1660-1680 за тройскую унцию и развернулись наверх. Во вторник цена поднималась к $1720. Возникает вопрос, а разворот ли это? На мой взгляд, об этом говорить рано. Допускаю, что отскок может продолжиться вплоть до $1740-1750, но затем в базовом сценарии жду повторного спуска к годовым минимумам около $1660-1680. О сломе нисходящего тренда можно будет говорить лишь в случае уверенного закрепления котировок золота в течение 2-3 сессий выше $1765", - пишет эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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