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10 марта 2021 года 11:33
Восстановление ставок фрахта дает импульс к росту котировок акций Совкомфлота - "ВТБ Капитал"
Восстановление ставок фрахта дает импульс к росту котировок акций "Совкомфлота" в краткосрочной и среднесрочной перспективах, полагают аналитики "ВТБ Капитала". Как говорится в обзоре инвестбанка, ставки фрахта танкеров почти семь месяцев держались на минимуме, а три недели назад начали восстанавливаться. Ставки для судов класса "Афрамакс" к настоящему моменту достигли $14-17 тыс. в сутки против среднего значения $6 тыс. в сутки за период с июля 2020 года. "Может ли это быть лишь кратковременным отскоком? По нашему мнению, ставки фрахта едва ли останутся на уровне $6 тыс. в сутки, поскольку это значительно ниже точки безубыточности для конвенциональных морских перевозчиков с высокой долговой нагрузкой и, таким образом, не может быть устойчивым (например, Teekay Tankers оценила свой уровень безубыточности по классу "Афрамакс" в $15 тыс. в сутки). Наш прогноз по средней ставке фрахта на 2021 год равен $16 тыс. в сутки", - пишут эксперты. "Котировки бумаг публичных конвенциональных морских перевозчиков поднялись приблизительно на 20% относительно уровней начала года. Котировки акций "Совкомфлота" прибавили лишь 1%, хотя на перевозки нефти и нефтепродуктов, по нашей оценке, пришлось 41% EBITDA компании за 2020 год. Мы сохраняем позитивный взгляд на "Совкомфлот". Его индустриальный бизнес обеспечивает устойчивое развитие на более отдаленном горизонте, а восстановление ставок фрахта дает импульс к росту стоимости бумаг в кратко- и среднесрочной перспективе. Исходя из текущих котировок, компания оценена в 6,5x по коэффициенту EV/EBITDA на 2022 год", - добавляют они. Прогнозная стоимость акций "Совкомфлота", рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет 125 рублей, рекомендация для этих бумаг дается "покупать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМФЛОТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
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