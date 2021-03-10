Восстановление ставок фрахта дает импульс к росту котировок акций Совкомфлота - "ВТБ Капитал"

Восстановление ставок фрахта дает импульс к росту котировок акций "Совкомфлота" в краткосрочной и среднесрочной перспективах, полагают аналитики "ВТБ Капитала".

Как говорится в обзоре инвестбанка, ставки фрахта танкеров почти семь месяцев держались на минимуме, а три недели назад начали восстанавливаться. Ставки для судов класса "Афрамакс" к настоящему моменту достигли $14-17 тыс. в сутки против среднего значения $6 тыс. в сутки за период с июля 2020 года.

"Может ли это быть лишь кратковременным отскоком? По нашему мнению, ставки фрахта едва ли останутся на уровне $6 тыс. в сутки, поскольку это значительно ниже точки безубыточности для конвенциональных морских перевозчиков с высокой долговой нагрузкой и, таким образом, не может быть устойчивым (например, Teekay Tankers оценила свой уровень безубыточности по классу "Афрамакс" в $15 тыс. в сутки). Наш прогноз по средней ставке фрахта на 2021 год равен $16 тыс. в сутки", - пишут эксперты.

"Котировки бумаг публичных конвенциональных морских перевозчиков поднялись приблизительно на 20% относительно уровней начала года. Котировки акций "Совкомфлота" прибавили лишь 1%, хотя на перевозки нефти и нефтепродуктов, по нашей оценке, пришлось 41% EBITDA компании за 2020 год. Мы сохраняем позитивный взгляд на "Совкомфлот". Его индустриальный бизнес обеспечивает устойчивое развитие на более отдаленном горизонте, а восстановление ставок фрахта дает импульс к росту стоимости бумаг в кратко- и среднесрочной перспективе. Исходя из текущих котировок, компания оценена в 6,5x по коэффициенту EV/EBITDA на 2022 год", - добавляют они.

Прогнозная стоимость акций "Совкомфлота", рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет 125 рублей, рекомендация для этих бумаг дается "покупать".

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