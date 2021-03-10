Рубль, скорее всего, будет медленно укрепляться в перспективе ближайших недель - "ЛОКО-Инвест"

Медленное укрепление рубля наиболее вероятно в ближайшие дни и недели при отсутствии нового внешнего негатива, говорится в комментарии "ЛОКО-Инвест".

"Первую после праздников торговую сессию рубль завершил ростом на 0,4%, заметно отстав от основных ЕМ конкурентов. Однако последние в понедельник активно падали, поэтому логичен и их более динамичный отскок. Курс по-прежнему тяготеет к уровню 74.00/USD благодаря сбалансированным потокам. При отсутствии нового внешнего негатива по-прежнему допускаем медленный рост рубля в ближайшие дни и недели, предстоящие налоговые выплаты будут оказывать ему поддержку", - пишет директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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