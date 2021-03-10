Вероятно возвращение спроса на акции черных металлургов в РФ в ближайшие дни - "Алор Брокер"

Вероятно возвращение спроса инвесторов на акции черных металлургов в России в ближайшие дни, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Бумаги черных металлургов несколько последних сессий выглядят хуже рынка. Между тем ситуация на мировом рынке стали благоприятная, да и дивиденды по акциям сектора обещают быть если не рекордными, то близкими к этому. Вероятно, снижение этих бумаг было вызвано небольшой фиксацией прибыли и высвобождением денег для покупки нефтянки и Сбербанка. Ожидаем, что в среду-четверг спрос в бумаги черных металлургов вернется", - отмечает Антонов в комментарии инвесткомпании.

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