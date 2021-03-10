Цена нефти в среду может остаться на уровне $66-67/барр. - ПСБ

Цена нефти в среду может остаться на уровне $66-67 за баррель Brent, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Майский фьючерс на нефть Brent после достижения во вторник днем $69,3/барр. перешёл к снижению. Инвесторы фиксируют прибыль в отсутствие новых идей для бурного роста. Статистика от API показала рост запасов сырой нефти на 12,8 млн барр., а запасы бензинов сократились на 8,5 млн барр., дистиллятов - на 4,8 млн барр. В среду в фокусе данные от Минэнерго США, которые, вероятно, будут схожими: как мы полагали, последствия аномальных холодов будут ощущаться как минимум несколько недель в связи с отсутствием адаптации к таким явлениям перерабатывающих мощностей. Из ключевых событий отметим еще финальное голосование по пакету стимулов экономики США в Палате представителей - вероятно, уже сегодня. Ожидание дополнительного притока денег может удержать цены на нефть Brent сегодня на уровнях около $66-67/барр.", - отмечает указывает управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.