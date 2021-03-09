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09 марта 2021 года 19:26

Рынок акций РФ вырос вслед за миром благодаря высокой нефти и стимулам в США, лидировали нефтяники

Москва. 9 марта. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за мировыми фондовыми площадками после известий о принятии Сенатом США пакета мер поддержки экономики США объемом $1,9 трлн, а также на фоне высокой нефти; индекс МосБиржи поднялся в район 3480 пунктов во главе с бумагами нефтяников и Сбербанка.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3478,72 пункта (+1,9%), индекс РТС - 1481,85 пункта (+2,4%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 7,9%.

Доллар просел до 73,96 рубля (-0,24 рубля), золото - $1712,4 за тройскую унцию (+2,1%), доходность 10-летних UST снизилась до 1,558% (-2,3%).

Подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+7,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+4,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+4,6% и +1,6% "префы"), Сбербанка (+3,4% и +2,7% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,8%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), "Московской биржи" (+0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%).

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-4,7%), TCS Group (MOEX: TCSG) (-3%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%).

Выручка ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) (-0,1%) по итогам IV квартала 2020 года составила 163 млрд рублей, что на 23% выше показателя аналогичного периода 2019 года, говорится в отчете оператора. Показатель OIBDA увеличился год к году на 10% - до 44,49 млрд рублей. Рентабельность OIBDA составила 27,3% против 30,6% в IV квартале 2019 года.

Выручка оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные в пятницу аналитики ожидали, что она увеличится на 16,5% - до 154,84 млрд рублей. OIBDA, по их ожиданиям, должна была вырасти на 12% - до 45,6 млрд рублей, а рентабельность OIBDA составить 29,5%.

Выручка "Ростелекома" в 2021 году может вырасти не менее чем на 5%, сообщил оператор, рост показателя OIBDA также ожидается не менее чем на 5%.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, в конце прошлой недели давление на мировые рынки акций оказывали высокие доходности на долговых рынках после того, как ФРС подтвердила курс на мягкую монетарную политику. Однако на текущей неделе настроения улучшились, спросом пользуются акции циклических компаний - инвесторы уходят из компаний с высокими оценками в бумаги компаний, успешность которых привязана к экономическому циклу. Лучше рынка выглядят бумаги нефтегазового сектора на фоне скачка цен на нефть до 14-месячных максимумов после сделки ОПЕК+.

По словам главного исполнительного директора "ВТБ Капитал Инвестиции", руководителя департамента брокерского обслуживания и старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, во вторник рынки развитых стран вернулись к росту после коррекции, доходность по 10-летним гособлигациям США снизилась.

Российский рынок акций продолжил рост на фоне высоких цен на нефть, главным драйвером ожидаемо выступил нефтегазовый сектор, также в лидеры вышли бумаги компаний финансового сектора, которые являются бенефициарами восстановления экономики и начала нового кредитного цикла.

"Ростелеком" отчитался о выручке за 4 квартал 2020 года выше ожиданий. Менеджмент считает, что потенциальное IPO облачного сегмента и привлечение инвесторов в другие цифровые бизнесы позволит повысить рыночную стоимость этих активов. Ближайшим катализатором для акций "Ростелекома" может стать объявление новой стратегии в апреле 2021 года, считает эксперт.

Ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков также отмечает, что главной лидирующей силой во вторник стал сектор нефти и газа благодаря росту нефтяных цен и надежд, что данные ценовые уровни сохранятся достаточно долго. Китай порадовал ростом импорта нефти в первые два месяца года на 4% (до 11,08 млн баррелей), также неплохой вклад в общий позитивный фон внесли бумаги "Норникеля", которые начали восстанавливаться после распродаж на фоне серии неприятностей и обвала цен на никель в течение прошлой недели. Просел потребительский сектор на фоне очередных мер правительства по контролю за розничными ценами на продовольствие.

Бумаги "Ростелекома" утром росли на фоне отчетности за 2020 год, но затем инвесторы разочаровались размером планируемых дивидендов - менеджмент планирует рекомендовать дивиденды за 2020 год в размере 5 рублей на акцию.

Основной сдерживающей силой для рубля остается фактор очередной волны санкционной риторики. В США даже готовы обвинить РФ в создании плохого имиджа американским вакцинам, хотя не так давно занимались аналогичными действиями против российских разработок. Тем не менее рубль уже не может игнорировать улучшение долгосрочных перспектив нефти. В отечественном Минфине также заявляют о том, что программа заимствований на текущий год может быть сокращена. Во-первых, бюджетный дефицит текущего года может быть профинансирован за счет остатков за прошлый год; во-вторых, за счет доходов от экспорта, который не связан с нефтью и газом. Например, за 2020 год РФ нарастила экспорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции на 20%, до $30,7 млрд. Для сравнения, США в 2019 году экспортировали аналогичную продукцию на $128,7 млрд.

Оптимизм в Европе был связан не только с принятием очередных стимулов в США, но и с благоприятной динамикой на рынках облигаций - снизилась доходность по 10-летним казначейским обязательствам США.

Индия продолжает выражать недовольство соглашением производителей ОПЕК+, которое привело к росту цен. Саудовская Аравия предложила использовать дешевую нефть из резервов, которые были заполнены в прошлом году. Однако в Дели решили пойти другим путем и налаживают контакты с другими поставщиками вне Персидского залива. В частности, США также начали поставлять значительные объемы нефти на индийский рынок. Дополнительным импульсом взятия новых высот по нефти могут стать данные по запасам в США - на прошлой неделе НПЗ могли более активно восстанавливать свою работу после арктического шторма в ряде штатов. Соответственно, спрос со стороны переработчиков мог возрасти быстрее, чем восстановление добычи, считает Кочетков.

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артема Тузова, рубль укрепился за счет общего оптимизма рынков после принятия Сенатом США пакета стимулирования американской экономики на $1,9 трлн и роста нефти после отказа стран ОПЕК+ от увеличения добычи.

Российский рынок акций двигается в общем тренде для мировых площадок, которые преимущественно растут на фоне принятия Сенатом США пакета стимулов. Данные из Китая подтверждают постепенный рост потребления сырья (за первые два месяца этого года импорт нефти в КНР показал рост более чем на 4%). Тем не менее, инвесторы внимательно наблюдают за динамикой доходности UST - 10-летние гособлигации недавно поднимались до 1,6%, что может привести к росту ставок и стать триггером для снижения деловой активности, полагает эксперт.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), Сенат США принял законопроект об экономических стимулах за счет применения инструмента "бюджетного примирения". Теперь законопроект должен быть повторно одобрен Палатой представителей, так как в процессе обсуждения в Сенате он претерпел ряд изменений, которые могут не понравиться демократам в нижней палате парламента, однако призывы Джо Байдена к скорейшему принятию мер поддержки не позволят вновь перейти к длительным дебатам по отдельным пунктам. Окончательное решение относительно мер поддержки ожидается уже на этой неделе, но вряд ли это вновь окажет существенную поддержку рисковым активам.

На прошедшей в пятницу конференции WSJ выступление главы ФРС Джерома Пауэлла с привычными обещаниями длительной поддержки низких ставок и программы покупок активов не убедило инвесторов. Пауэлл предупредил о скором росте цен под влиянием восстановления экономики и низкого эффекта базы, отметив при этом, что ожидаемая инфляция не несет угрозу экономике. Однако такие заявления лишь усилили опасения по поводу нарастающей инфляции. Рынок также не успокоился относительно доходностей UST. На текущей неделе представители ФРС воздержатся от комментариев в преддверии заседания регулятора 16-17 марта.

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что принятые в Сенате меры поддержки будут способствовать "очень сильному восстановлению экономики". Это, по мнению Йеллен, позволит рынку труда вернуться к "допандемическому" уровню уже в следующем году. Она также поддержала ФРС, отметив, что предлагаемые меры не вызовут значительной инфляции, но при этом все необходимые инструменты для борьбы с ростом цен готовы.

Нефть выросла после заседания ОПЕК+ и сообщений об атаках хуситов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Решение ОПЕК+ поддержит нефтяные цены в долгосрочном периоде, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 1,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,2-0,5%) и США (индекс S&P 500 вырос на 1,8%, до 3890 пунктов).

Положительным фактором для рынков стало принятие Сенатом Конгресса США в минувшие выходные нового пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса объемом $1,9 трлн. При рассмотрении законопроекта был внесен ряд поправок, и теперь он будет отправлен обратно в Палату представителей на финальное голосование. Наблюдатели считают, что голосование может состояться на этой неделе.

Республиканцы ранее выступали с инициативой о сокращении помощи с $1,9 трлн до $600 млрд. По их мнению, очень существенная часть выделяемых денег, согласно плану Байдена, пойдет на решение проблем, совершенно не связанных с восстановлением экономики после коронавируса.

На нефтяном рынке цены немного скорректировались после ралли начала недели (цена Brent в понедельник достигала $71,38 за баррель - максимума с января 2020 года). Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $68,18 за баррель (-0,1% и -1,6% накануне), апрельская цена WTI - $64,74 за баррель (-0,5% и -1,6% накануне).

Поддержку нефтяному рынку продолжает оказывать решение ОПЕК+ отказаться от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). При этом Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, пообещав вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут нарастить добычу с апреля.

Инвесторы также оптимистично оценили статистические данные, указавшие на рост импорта нефти в Китай в январе-феврале 2021 года на 4,1%, до 89,57 млн тонн.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+21,2%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) (+16,4%, до 304,5 рубля), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+4,5%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+4,4%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+4,2%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,6%).

Во вторник стало известно, что "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) приобретает у основного акционера ЧТПЗ Андрея Комарова 86,54% акций ЧТПЗ за 84,2 млрд рублей. На этих новостях капитализация ЧТПЗ выросла до 93,085 млрд рублей.

Подросли акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+1,1%). Чистая прибыль компании по МСФО в 2020 году снизилась на 16%, до 8,05 млрд руб. EBITDA "Мосэнерго" выросла почти на 24%, до 30,47 млрд руб.

Подешевели "префы" "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-10,7%), бумаги "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-4,2%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3%), акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 137,44 млрд рублей (из них 19,55 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 17,32 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 16,38 млрд рублей - на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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