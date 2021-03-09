Цены евробондов РФ во вторник подрастают вслед за миром и UST

Москва. 9 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник подрастают в условиях позитивного внешнего фона и роста цен на нефть. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также слегка повышаются в цене после распродаж на предыдущей неделе, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Спрос на риск продолжает поддерживаться надеждами на скорое принятие программы стимулирования экономики США объемом $1,9 трлн, предложенный президентом страны Джо Байденом. Сенат на днях принял этот пакет мер, теперь он направится на финальное голосование в Палату представителей. Наблюдатели считают, что это голосование может состояться уже в ближайшее время.

Кроме того, инвесторы позитивно оценивают заявление министра финансов США Джанет Йеллен, по словам которой, она не ожидает перегрева экономики из-за масштабной господдержки. Ранее на рынках циркулировали опасения, что новая программа могла бы стать причиной усиления инфляции и более раннего повышения процентных ставок.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 20,4 базисного пункта по отношению к предыдущему закрытию и составила 115,051% от номинала, что соответствует доходности 1,62% годовых (снижение на 7,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК выросла на 0,195 базисного пункта относительно итогов понедельника и составила 101,316% от номинала, что соответствует доходности 0,07% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 6,5 пункта и составил 155 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 161,3 базисного пункта - до 128,906% от номинала (доходность снизилась на 9,2 пункта и составила 3,929% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 153,4 базисного пункта - до 123,964% от номинала (доходность снизилась на 9,4 пункта и составила 3,94% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году увеличились в цене на 10,4 базисного пункта - до 113,753% от номинала, что соответствует доходности 1,96% годовых (снижение на 2,1 пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году подорожали на 5,8 базисного пункта, до 109,793% от номинала (доходность снизилась на 2,6 пункта и составила 0,925% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 166,1 базисного пункта, подорожав до 122,529% от номинала (доходность снизилась на 8,9 пункта - до 3,875% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 36,3 базисного пункта, до 111,661% от номинала (доходность снизилась на 5,9 базисного пункта, до 2,249% годовых).

"Во вторник российские евробонды торгуются в зеленой зоне. Российские еврооблигации растут в цене вместе с большинством развивающихся стран, отыгрывая снижение доходности UST-10 до 1,53% годовых. Инвесторы позитивно отреагировали на комментарии министра финансов США Джанет Йеллен, которая в понедельник постаралась развеять высокие инфляционные ожидания в связи с реализацией нового пакета бюджетных стимулов на $1,9 трлн", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.