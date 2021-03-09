Лидерами роста на текущей неделе, скорее всего, будут акции нефтегазовых компаний - Альфа-банк

Лидерами роста на текущей неделе, скорее всего, будут акции нефтегазовых компаний, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Мы ожидаем, что российский рынок акций на этой неделе продолжит опережать мировые биржи на фоне смягчения санкционных опасений, рекордно высоких (на уровне 14-месячных максимумов) цен на нефть и ротации инвесторов по всему миру в акции тех компаний, которые, как ожидается, выиграют от восстановления экономики и пакета помощи Байдена ($1,9 трлн). Учитывая, что цены на нефть колеблются около $70 за барр., мы ожидаем, что на этой неделе в лидерах роста будут акции нефтегазовых компаний", - отмечает аналитик банка Джон Волш.

Производители угля и золота (последние - в зависимости от уровня доходностей суверенных облигаций в мире), а также производители цветных металлов также должны выиграть от восстановления экономики, полагает эксперт. Тем не менее, их потенциал роста может быть ограничен из-за ослабления курса юаня и слабых PMI Китая.

"Бумаги "АЛРОСА" и "ФосАгро" играют роль защитных активов на этой неделе. Акции сталелитейных компаний отставали от рынка - так как цены на сталь начинают снижаться, давление на эти активы сохранится. Reflation trade благоприятны для банков, которые, как мы ожидаем, продолжат идти вверх на этой неделе. Динамика акций технологического сектора в основном будет зависеть от настроения на мировых площадках, однако мы ожидаем, что они будут находиться под давлением", - прогнозирует Волш.

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