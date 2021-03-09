Цена нефти к лету может превысить $70/барр. - Julius Baer

Цена нефти к лету может превысить $70 за баррель Brent в условиях решительного ограничения поставок, отмечается в комментарии главного экономиста и руководителя исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Норберта Рюкера.

"Ситуация на рынке нефти продолжает накаляться. Два события подлили масла в огонь за прошедшие дни, способствуя нефтяному ралли. Новость о нападении на ключевой объект по экспорту нефти в Саудовской Аравии в выходные дни подтолкнула цены выше $70 за баррель. До сих пор не подтвердилась информация о серьезных повреждениях или нарушениях в потоках нефти. Тем не менее, атака напоминает о геополитических рисках перебоев в поставках и конфликте в Йемене, и эта неопределенность дает премию за риск к ценам на нефть. Однако такие премии, как правило, кратковременные. В начале прошлой недели заседание ОПЕК+ завершилось неожиданным решением сохранить ограничения по добыче нефти вместо того, чтобы начать их постепенно ослаблять. Этот последний поворот в нефтяной политике указывает на еще более значительное ужесточение рыночных условий, на которое цены на нефть реагируют соответственно", - комментирует ситуацию на рынке нефти аналитик банка.

По его мнению, глобальный спрос должен восстанавливаться вслед за экономикой, прогрессом в вакцинации и ослаблением ограничительных мер по борьбе с пандемией в странах западного мира. Процесс восстановления, на взгляд эксперта, хорошо заметен по ситуации в США, где запасы сырой нефти и нефтепродуктов вернулись к средним пятилетним показателям, и, похоже, в ближайшие месяцы опустятся ниже этого уровня. В условиях ограничения экспорта нефтедобывающими странами и медленного наращивания инвестиций остальными участниками рынка, нефтяной рынок продолжит свое ожесточение в будущем.

"Страны-экспортеры нефти демонстрируют свою силу, искусственно ограничивая добычу нефти и тем самым завышая цены на нефть, - указывает Рюкер. - Вопрос не в том, будет ли, а в том - в какой мере будет обратная реакция на эти действия. Ближайшие месяцы покажут, на сколько производители сланцевой нефти увеличат объемы бурения и добычи, а такие импортеры, как Китай или Индия будут продвигать свое сближение с Ираном с целью наращивания импорта".

Сегодняшний уровень цен на нефть вносит свой вклад в критический инфляционный потенциал на некоторых развивающихся рынках, и этот дискомфорт будет только нарастать, предупреждает аналитик банка. Продолжение нефтяного ралли может также начать негативно сказываться на потребителях США, формируя противоречия Соединенных Штатов с нефтедобывающими странами. Установлена сцена для дальнейшей нефтяной политики и конфронтации. В то же время фундаментальные показатели цен на нефть остаются положительными, так как любая ответная реакция предложения вне нефтедобывающих стран требует времени. Между принятием решения о бурении и начале добычи сланцевой нефти проходит от трех до пяти месяцев, подчеркивает эксперт Julius Baer.

"По результатам неожиданного решения стран-экспортеров сохранить ограничения на поставки нефти, мы ожидаем большего роста цен на нефть в ближайшем будущем, и мы повысили свои квартальные прогнозы на $5 за баррель на оставшуюся часть 2021 года. Мы считаем, что к лету цены на нефть вырастут выше $70 за баррель. Дополнительный стимул роста могут дать рыночные настроения, которые, согласно фьючерсным позициям, еще не достигли чрезмерного "бычьего" уровня и, скорее всего, еще оживятся. Тем не менее, мы до сих пор считаем, что рост цен на нефть находится на достаточно продвинутом этапе и является временным, в то время как предложение нефти ограничивается политически, а не структурно", - заключает Рюкер.

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