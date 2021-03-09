Доходности гособлигаций США могут продолжить рост на текущей неделе - Saxo Bank

Доходности американских казначейских облигаций могут продолжить рост на текущей неделе, говорится в комментарии Saxo Bank.

"Мы полагаем, что на текущей неделе доходности американских казначейских облигаций вполне могут продолжить рост, и если они подойдут к отметке 1,65% годовых, то возможна новая распродажа на рынке ипотечных бумаг (MBS), которая отправит доходности в сторону 2% годовых", - отмечает эксперт Альтея Спиноцци.

Катализатором такой распродажи, по мнению эксперта, может стать публикация в среду данных по инфляции, предшествующая аукционам по 10- и 30-летним "трежерис". "В большинстве случаев такие аукционы проходят тихо, но эти могут оказаться весьма интересными. Пару недель назад аукцион по 7-летним бумагам принес доходность на 4,2 базисных пункта выше ожидаемой - это максимальное превышение за всю его историю. Более того, при этом радикально упал спрос из-за рубежа: объем непрямых заявок снизился до минимума с 2014 года - с 64,10% до 38,06%. Высокий зарубежный спрос крайне необходим Минфину США для финансирования огромных затрат правительства. Спад этого спроса может значительно усилить распродажу "трежерис", а вслед за ними и других активов", - пишет аналитик Saxo Bank.

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