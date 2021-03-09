Цена нефти, скорее всего, останется ниже $70/барр. на текущей неделе - Альфа-банк

Цена на нефть марки Brent, скорее всего, останется ниже уровня $70 за баррель на текущей неделе, хотя риски существенных колебаний возрастают, говорится в обзоре Альфа-банка.

"В целом, учитывая, что профицит спроса должен достичь 2 млн барр. в сутки в начале апреля на фоне дополнительных сокращений, ускорив тем самым снижение запасов накануне начала автосезона, цены на нефть марки Brent будут оставаться относительно высокими до следующей встречи OПЕК+, где будет обсуждаться дальнейшее восстановление добычи. Таким образом мы ожидаем, что котировки будут колебаться в диапазоне $66-69 за баррель, приближаясь к отметке $70 за баррель в случае сохранения позитива в отношении сырьевых историй на глобальных рынках", - пишут эксперты банка.

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