ITI Capital рекомендует к покупке акции ЛУКОЙЛа и Сургутнефтегаза

Аналитики ITI Capital рекомендуют к покупке в настоящее время следующие бумаги и облигации, говорится в комментарии инвесткомпании:

- Рынок долларовых инструментов с фиксированной доходностью: Petrobras 2031 и Pemex 30+.

- Рынки акций развивающихся стран: Petrobras, "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз".

- Рынки акций США и Европы: Apache Corp., Occidental Petroleum, BP plc, Royal Dutch Shell, Energy Transfer, Valero Energy, ExxonMobil, TechnipFMC PLC и Phillips 66.

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