Вероятно сохранение волатильности на рынке ОФЗ в ближайшие недели - BCS GM

Вероятно сохранение волатильности на рынке ОФЗ в ближайшие недели, считают эксперты BCS Global Markets (BCS GM).

"На вторичном рынке все еще заметно давление продавцов после роста доходностей ОФЗ в феврале, однако наблюдается увеличение спроса на сильно подешевевшие корпоративные выпуски с привлекательной доходностью в районе 7,0% и выше. Мы ожидаем, что в ближайшие недели волатильность сохранится, рынок чувствителен к внешним новостям, а факторов поддержки, на наш взгляд, сейчас недостаточно для уверенного роста", - пишут аналитики Кити Панцхава и Юрий Голбан в обзоре BCS GM.

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