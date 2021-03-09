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09 марта 2021 года 15:48

Рубль днем растет к доллару и евро благодаря внешнему позитиву

Москва. 9 марта. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике внешних рынков и дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 73,88 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 32,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,94 руб./EUR1, подешевев на 49,75 копейки. При этом евро торгуется ниже 88 руб./EUR1 впервые со 2 сентября 2020 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 40,13 копейки - до 80,21 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 марта на 16,35 копейки, до 74,264 руб./$1, и уменьшил курс евро на 75,98 копейки, до 88,1736 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро после праздничных выходных на волне внешнего позитива и дорожающей нефти. Интерес инвесторов к риску поддерживается надеждами на новое стимулирование в США после того, как Сенат США принял пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн, предложенный президентом страны Джо Байденом. За документ проголосовали 50 сенаторов, против - 49.

При рассмотрении законопроекта был внесен ряд поправок, и теперь он будет отправлен обратно в Палату представителей на финальное голосование. Наблюдатели считают, что голосование может состояться на этой неделе. При этом есть определенный риск, что быстро завершить одобрение проекта все же не удастся, так как в Сенате по просьбе умеренных демократов были вынуждены внести ряд существенных изменений в текст. Однако теперь эти изменения могут не понравиться левому крылу демократов в Палате представителей.

Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК увеличилась на 1,25% - до $69,09 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,98% - до $65,69 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку продолжает оказывать решение ОПЕК+ отказаться от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). При этом Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, пообещав вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут нарастить добычу с апреля.

Инвесторы также оптимистично оценили статистические данные, указавшие на рост импорта нефти в Китай в январе-феврале 2021 года на 4,1%, до 89,57 млн тонн.

"Поддержкой ценам на нефть по-прежнему выступает решение ОПЕК+ не менять квоты с апреля и сохранение Саудовской Аравией намерения продолжить добровольно сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в день. Отсутствие появления дополнительного предложения нефти на рынке (ожидалось до 1,5 млн баррелей в день) при все еще вялом спросе обеспечит балансирование рынка на ближайшее время. Дополнительной поддержкой выступают новости о том, что Сенат США принял пакет стимулирующих мер от Байдена на $1,9 трлн, соответственно, теперь его ждет финальное голосование в Палате представителей - вероятно, уже на этой неделе. Таким образом, ожидание дополнительного притока денег обуславливает повышенный интерес спекулянтов к сырью. Мы полагаем, что цены на нефть Brent сегодня будут продолжать попытки расти - к $69-70 за баррель", - говорит управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

"В течение прошлой недели валюты развивающихся стран продолжали находиться под давлением ввиду достаточно высокой волатильности на глобальных рынках. Индекс валют развивающихся стран EMCI потерял 1,1%, в то время рубль смог укрепиться на 0,6% по отношению к доллару США. Более сильная динамика российской валюты была обусловлена ростом цен на нефть, которые вернулись к уровням начала 2020 года. Дальнейшая динамика рубля будет вновь определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, а также динамикой цен на нефть. Целевой краткосрочный диапазон по рублю мы оцениваем на уровне 73-75 рублей за доллар. Волатильность российской валюты может сохраниться на повышенном уровне", - подчеркивает директор по инвестициям "Сбербанк Управление Активами" Ренат Малин.

Банк России во вторник, 9 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 869,1 млрд рублей (при лимите 1 трлн 930 млрд рублей и спросе 1 трлн 869,1 млрд рублей) в среднем по ставке 4,22% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 2 марта, банки разместили 2,08 трлн рублей (при лимите 2,08 трлн рублей и спросе 2 трлн 400,6 млрд рублей) в среднем по ставке 4,21% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 9 марта провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 921,3 млрд рублей при лимите 1 трлн 310 млрд рублей и спросе 921,3 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 4,19% годовых.

ЦБ РФ 9 марта также провел размещение 43-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 76 млрд 590 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена составила 100,0011% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов повысились во вторник, в то время ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 4,28% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 4,41% годовых, ставка на срок 1 месяц увеличилась на 1 б.п. - до 4,68% годовых. Ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 4,83% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 2 б.п. - до 4,91% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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