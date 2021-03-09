BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли IQVIA Holdings, KKR&Co, Amazon.com Inc., Applied Materials и Owens Corning, говорится в комментарии инвесткомпании.

"В топ-5 на этой неделе мы добавляем IQVIA Holdings. Это крупнейший в мире поставщик услуг в сфере развития биофармацевтики и аутсорсинга. IQVIA - компания с длинным бизнес-циклом, что дает защищенность против потрясений на рынке. Исходя из лидерства IQVIA в отрасли, динамики выручки и продолжительных инноваций, мы ожидаем сохранение роста в ближайшие кварталы", - отмечают эксперты.

Еще один новичок в рейтинге инвесткомпании - KKR&Co (крупнейшая в мире компания по управлению инвестициями осуществляет управление активами за счет разнообразных инвестфондов и аккаунтов). KKR работает с различными классами активов, по большей части, с прямыми инвестициями. В феврале 2021 года KKR купила Global Atlantic Financial Group Ltd, управляющую пенсионными накоплениями и работающую в сегменте страхования жизни. Это позволило серьезно расширить бизнес KKR, увеличить размер средств под управлением на 36%, а также средств под управлением за комиссионное вознаграждение на 48%, повысить вечный капитал до более $90 млрд с $19 млрд, обращают внимание аналитики.

Сохраняет место в топ-5 Applied Materials - лидер сегмента оборудования для производства полупроводников по выручке и доле рынка. По мере восстановления мировой экономики после пандемии в календарном 2021 году процесс цифровой трансформации компаний, секторов и мировых экономик подстегнет спрос на оборудование для производства пластин, отмечают в BCS Global Markets. Applied Materials также ожидает восстановление спроса на оборудование для производства дисплеев в сегменте OLED- и высокодиагональных телевизоров.

Остается в фаворитах Owens Corning - ведущий мировой производитель композитных и строительных материалов. "В компанию пришел новый CEO, реализующий стратегию увеличения рентабельности и EPS. Сегменты композитных и кровельных материалов демонстрируют рост, частично вызванный повышением интереса к дому как месту укрытия в период пандемии. Компания демонстрирует стабильные балансовые показатели, а менеджмент недавно повысил дивиденды на 8%", - обращают внимание эксперты инвесткомпании.

Сохраняют привлекательность, по мнению аналитиков, и акции Amazon.com. "Мы отмечаем долгосрочный потенциал роста котировок, учитывая неоспоримое лидерство компании в онлайн-ритейле, способность использовать свои отношения с продавцами, развивающуюся платформу сервисов для умного дома и доминирующее положение на рынке облачных инфраструктур", - пишут они.

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