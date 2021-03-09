Рубль, вероятно, останется в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшее время - BCS GM

Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшее время, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

Геополитические риски продолжают сдерживать укрепление рубля, несмотря на рост нефтяных цен, отмечает главный экономист BCS GM Владимир Тихомиров.

"Мы считаем, что в ближайшее время рубль продолжит торговаться в диапазоне 73-75 руб./$1. Свои долгосрочные прогнозы не меняем и ожидаем, что к середине текущего года курс рубля укрепится до 73 руб./$1, а к концу - до 69-71 руб./$1", - пишет Тихомиров в обзоре инвесткомпании.

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