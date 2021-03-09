Возможен подъем индекса Мосбиржи к 3520 пунктам на текущей неделе - "Велес Капитал"

Возможно достижение индексами Мосбиржи и РТС уровней 3520 пунктов и 1508 пунктов соответственно на текущей неделе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии во вторник выбрались наверх за рамки краткосрочных диапазонов 3350-3450 и 1420-1480 пунктов соответственно. Ближайшим сопротивлением для рублевого индикатора выступает уровень 3500 пунктов, после чего вполне можно ожидать достижения исторического максимума 3520 пунктов. Индекс РТС также расположен не так далеко от пика текущего года в 1508 пунктов. Указанные значения при сохранении оптимизма по рисковым активам вполне могут стать целями движения индикаторов на текущей неделе", - указывает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

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