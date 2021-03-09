Возможно сохранение позитива на рынке акций РФ до конца торгов во вторник - "Фридом Финанс"

Возможно сохранение позитивной динамики фондовых индексов на рынке акций РФ до конца торговой сессии во вторник, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

Индекс Мосбиржи во вторник следует за динамикой на фондовых площадках США, несмотря на консолидацию цен на нефть после достижения ими максимума с января прошлого года, констатирует аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке Александр Осин.

"Реакция рынка на одобрение сенаторами США программы стимулирования экономики, предложенной Джозефом Байденом, неоднозначна. С одной стороны, активное наращивание долговой нагрузки в развитых странах - это неблагоприятный сигнал для инвестиций в рисковые активы. С другой, среднесрочный потенциал роста поддерживают последние решения ОПЕК+ и монетарный курс ФРС. Предполагаем, что умеренно позитивная динамика сохранится до конца текущей сессии. Рост будет ограничен техническими факторами. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи - 3395-3450 пунктов", - пишет Осин в комментарии инвесткомпании.

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