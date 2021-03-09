"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Square с целью $280

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Square Inc. с целью $280 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 38%, стоп-приказ: $189, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С точки зрения технического анализа бумага из бокового восходящего канала подошла к сильному уровню поддержки. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $280. При покупке на 20% и выставлением стоп-заявки на уровне $189, риск на портфель составит 1,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 6", - указывают аналитики "Финама".

Эксперты прогнозируют рост бизнеса компании в 2021 году на 36% по выручке, а вот прибыль может удвоиться. На их взгляд, текущие ожидания пока полностью не отражаются в стоимости бумаги.

Square - американская технологическая компания, разрабатывающая решения для приёма и обработки электронных платежей. Предоставляет программное обеспечение для проведения транзакций и устройство, подключаемое к смартфону, позволяющее считывать информацию с банковских карт. Также Square разработал несколько сервисов для малого бизнеса и приложение отправки денег для частных пользователей.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.