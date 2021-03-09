.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  "Финам" открыл торговую идею: покупать акции Московской биржи с целью 190 руб
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале в РФ ускорилась до 0,8%
В России в феврале рост потребительских цен усилился до 0,8% после 0,7% в январе, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше ожиданий аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 5,7% - максимума с ноября 2016 года
 
Россия прошла кризис лучше, чем мир в целом
Россия впервые прошла кризис лучше, чем мир в целом: падение ВВП составило 3,1% против 3,5% в глобальной экономике, хотя эксперты ожидали по России худшей динамики, говорится очередном выпуске бюллетеня "Комментарии о государстве и бизнесе",...
 
Банки попросили доступ к базам МВД с водительскими правами
Законопроект о расширении перечня документов для упрощенной идентификации банковских клиентов за счет водительских прав внесен в Госдуму в феврале 2021 года. Для проверки подлинности водительского удостоверения предлагается дать организациям,...
 
Рост объемов кредитов МСП несет риски для банков - Moody's
Рост объемов кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), может иметь негативные последствия для российских банков. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства Moody's, пишут "Ведомости". Ранее Банк...
 
09 марта 2021 года 14:40

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Московской биржи с целью 190 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 190 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 10-14 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 155 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С точки зрения технического анализа бумага движется в восходящем тренде. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 190 руб. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне 155 руб., риск на портфель составит 0,9%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,36", - указывают эксперты "Финама".

"Московская Биржа" - крупнейший биржевой холдинг в России. Учитывая, что компания зарабатывает преимущественно на комиссии, то текущая волатильность на рынке может принести дополнительный доход, полагают аналитики инвесткомпании. Помимо этого, с 1 марта "Мосбиржа" запустила утреннюю торговую сессию, теперь время проведения торгов увеличится до 17 часов в сутки, что даст дополнительный комиссионный доход для компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
09 марта 2021 года 19:48
Рубль вечером продолжает укрепляться к доллару и евро благодаря внешнему позитиву и дорогой нефти
Москва. 9 марта. Доллар и евро продолжают дешеветь на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике внешних рынков и высоким ценам на нефть.    читать дальше
.
09 марта 2021 года 19:26
Рынок акций РФ вырос вслед за миром благодаря высокой нефти и стимулам в США, лидировали нефтяники
Москва. 9 марта. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за мировыми фондовыми площадками после известий о принятии Сенатом США пакета мер поддержки экономики США объемом $1,9 трлн, а также на фоне высокой нефти; индекс МосБиржи поднялся в район 3480 пунктов во главе с бумагами нефтяников и Сбербанка.    читать дальше
.
09 марта 2021 года 19:15
Цены евробондов РФ во вторник подрастают вслед за миром и UST
Москва. 9 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник подрастают в условиях позитивного внешнего фона и роста цен на нефть. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также слегка повышаются в цене после распродаж на предыдущей неделе, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
09 марта 2021 года 19:04
Лидерами роста на текущей неделе, скорее всего, будут акции нефтегазовых компаний - Альфа-банк
Лидерами роста на текущей неделе, скорее всего, будут акции нефтегазовых компаний, говорится в обзоре Альфа-банка. "Мы ожидаем, что российский рынок акций на этой неделе продолжит опережать мировые биржи на фоне смягчения санкционных опасений, рекордно высоких (на уровне 14-месячных максимумов)...    читать дальше
.
09 марта 2021 года 18:49
Цена нефти к лету может превысить $70/барр. - Julius Baer
Цена нефти к лету может превысить $70 за баррель Brent в условиях решительного ограничения поставок, отмечается в комментарии главного экономиста и руководителя исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Норберта Рюкера. "Ситуация на рынке нефти продолжает накаляться. Два события...    читать дальше
.
09 марта 2021 года 18:00
Доходности гособлигаций США могут продолжить рост на текущей неделе - Saxo Bank
Доходности американских казначейских облигаций могут продолжить рост на текущей неделе, говорится в комментарии Saxo Bank. "Мы полагаем, что на текущей неделе доходности американских казначейских облигаций вполне могут продолжить рост, и если они подойдут к отметке 1,65% годовых, то возможна...    читать дальше
.
09 марта 2021 года 17:38
Цена нефти, скорее всего, останется ниже $70/барр. на текущей неделе - Альфа-банк
Цена на нефть марки Brent, скорее всего, останется ниже уровня $70 за баррель на текущей неделе, хотя риски существенных колебаний возрастают, говорится в обзоре Альфа-банка. "В целом, учитывая, что профицит спроса должен достичь 2 млн барр. в сутки в начале апреля на фоне дополнительных...    читать дальше
.
09 марта 2021 года 17:17
ITI Capital рекомендует к покупке акции ЛУКОЙЛа и Сургутнефтегаза
алитики ITI Capital рекомендуют к покупке в настоящее время следующие бумаги и облигации, говорится в комментарии инвесткомпании: - Рынок долларовых инструментов с фиксированной доходностью: Petrobras 2031 и Pemex 30+. - Рынки акций развивающихся стран: Petrobras, "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз". -...    читать дальше
.
09 марта 2021 года 16:55
Вероятно сохранение волатильности на рынке ОФЗ в ближайшие недели - BCS GM
Вероятно сохранение волатильности на рынке ОФЗ в ближайшие недели, считают эксперты BCS Global Markets (BCS GM). "На вторичном рынке все еще заметно давление продавцов после роста доходностей ОФЗ в феврале, однако наблюдается увеличение спроса на сильно подешевевшие корпоративные выпуски с...    читать дальше
.
09 марта 2021 года 16:36
BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли IQVIA Holdings, KKR&Co, Amazon.com Inc., Applied Materials и Owens Corning, говорится в комментарии инвесткомпании. "В топ-5 на этой неделе мы добавляем IQVIA Holdings....    читать дальше
.
09 марта 2021 года 16:12
Рубль, вероятно, останется в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшее время - BCS GM
Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшее время, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). Геополитические риски продолжают сдерживать укрепление рубля, несмотря на рост нефтяных цен, отмечает главный экономист BCS GM Владимир Тихомиров. "Мы считаем, что в...    читать дальше
.
09 марта 2021 года 15:48
Рубль днем растет к доллару и евро благодаря внешнему позитиву
Москва. 9 марта. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике внешних рынков и дорожающей нефти.    читать дальше
.
09 марта 2021 года 15:46
Возможен подъем индекса Мосбиржи к 3520 пунктам на текущей неделе - "Велес Капитал"
Возможно достижение индексами Мосбиржи и РТС уровней 3520 пунктов и 1508 пунктов соответственно на текущей неделе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии во вторник выбрались наверх за рамки краткосрочных диапазонов...    читать дальше
.
09 марта 2021 года 15:27
Возможно сохранение позитива на рынке акций РФ до конца торгов во вторник - "Фридом Финанс"
Возможно сохранение позитивной динамики фондовых индексов на рынке акций РФ до конца торговой сессии во вторник, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Индекс Мосбиржи во вторник следует за динамикой на фондовых площадках США, несмотря на консолидацию цен на нефть после достижения ими максимума...    читать дальше
.
09 марта 2021 года 15:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Square с целью $280
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Square Inc. с целью $280 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 38%, стоп-приказ: $189, говорится в комментарии инвестиционной компании. "С точки зрения технического анализа бумага из...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.