Рубль в ближайшие дни будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль в ближайшие дни будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Валюты EM во вторник двигаются разнонаправленно, с утра курс USD/RUB снижается до 74,05 руб./$1. На рубль позитивно влияет ситуация на нефтяном рынке, однако, перспективы укрепления рубля ограничивают покупки валюты Минфином. В четверг стало известно о планах по введению новых санкций со стороны США и Великобритании, которые могут также быть направлены против российского долга. Такие перспективны значительно ослабили рубль, курс в моменте приближался к отметке в 75 руб./$1. Новых подробностей о рассматриваемых санкциях пока не поступало, Великобритания планирует обсудить их с европейскими коллегами в ближайшие недели, и курс постепенно снижается. В ближайшие дни мы ожидаем USD/RUB в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1, при этом дальнейшие новости о предлагаемых санкциях могут отправить его на отметку в 75 руб./$1", - прогнозируют эксперты банка.

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