Цена нефти может достигнуть $80/барр. и выше к началу III квартала 2021г - ITI Capital

Цена нефти может достигнуть $80/барр. Brent и даже выше к началу III квартала 2021г, говорится в комментарии главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко.

Решение ОПЕК+ от 4 марта вновь удивило глобальные рынки - квоты на добычу в апреле остались на прежнем уровне. Экономисты Goldman Sachs и другие аналитики ожидали, что добычу сократят на 1,5 млн б/с (России и Казахстану разрешили незначительно ее нарастить). Саудовская Аравия продлила добровольные ограничения на добычу в 1 млн б/с на месяц, пообещав в дальнейшем постепенно ее наращивать. Участники рынка ждали сокращения добычи на 0,5-1,5 млн барр., отмечается в комментарии Луцко.

"Поставки сланцевой нефти, Ирана и стран, не входящих в ОПЕК, вероятно, останутся крайне неадаптивными по отношению к ценам до второго полугодия 2021г, что позволит ОПЕК+ быстро сбалансировать рынок нефти. Это соответствует глобальным оценкам и нашему прогнозу. После того, как Саудовская Аравия откажется от всех обязательств по сокращению добычи, мы ожидаем, что оставшиеся 500 тыс. барр. нефти ОПЕК+ поступят на рынок в июле. Ограничение предложения и растущий спрос приведет к дефициту в объеме 1,8 млн б/с в течение следующих трех месяцев, в результате чего запасы нефти в странах ОЭСР к июню 2021г достигнут средних значений за 2015-2019гг", - пишет аналитик инвесткомпании.

Эксперт ITI Capital снижает прогноз добычи ОПЕК+ на 0,9 млн б/с на следующие шесть месяцев и ожидает, что цена Brent достигнет $80/барр. и даже выше к началу III квартала, пиком котировок может стать конец III квартала - около $100/барр. Некоторая коррекция, скорее всего, начнется к концу четвертого квартала, полагает Луцко.

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