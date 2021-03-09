ПСБ рекомендует держать акции Московской биржи с прогнозной ценой 181 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Московской биржи" с прогнозной ценой 181 руб. за штуку, говорится в комментарии банка.

Чистая прибыль "Московской Биржи" за 2020г по МСФО выросла на 24,6%, до 25,2 млрд рублей "Московская биржа" по итогам 2020г получила 25,171 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 24,6% больше показателя за 2019г, говорится в сообщении компании. Скорректированная чистая прибыль за год увеличилась на 13,8%, до 25,2 млрд рублей. Чистая прибыль за четвертый квартал 2020 года составила 6,848 млрд рублей, что на 19,1% выше, чем в октябре-декабре 2019 года.

"Мы положительно оцениваем результаты "Московской биржи" за 2020г, которые оказались несколько лучше консенсуса. Рост финрезультата по итогам года был достигнут за счет наращивания комиссионных доходов - следствие притока инвесторов на биржу. В целом, 2020г, несмотря на пандемию, стал удачным для компании. За счет роста чистой прибыли Набсовет рекомендовал выплатить максимальные в истории дивиденды - 9,45 руб./акцию. Доходность, впрочем, не очень велика - 5,7% к цене закрытия в пятницу, что ниже показателей предыдущих лет, но обусловлено сильным ростом акций в последнее время", - отмечают эксперты банка.

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