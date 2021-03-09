"Финам" рекомендует покупать акции AbbVie с целевой ценой $120,1 за штуку на декабрь 2021г, что дает потенциал роста 18,5% от текущей цены с учетом дивидендов за 2021г, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Старший аналитик "Финама" Александр Ковалев приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:

- Поглощение Allergan, завершенное в мае 2020 года, дало дополнительный операционный рычаг, значительно расширив продуктовую и экспериментальную линейки компании.

- Агрессивная стратегия AbbVie по защите эксклюзивности своих препаратов позволит компании избежать существенного снижения продаж Humira в ближайшие два года.

- Выручка компании продолжила демонстрировать значительный рост в 2020 году, прибавив 37,7% г/г за счет роста продаж "родных" препаратов и добавленных в портфель терапевтических средств поглощенной Allergan.

- Дивидендная доходность на 2021 год прогнозируется на уровне 4,8%, что выше медианы по ключевым конкурентам AbbVie.

- AbbVie продолжает перспективные разработки в областях онкологии и терапии болезни Альцгеймера, которые в силу отсутствия эффективных препаратов открывают перспективный рынок в долгосрочном аспекте.

AbbVie - американская биофармацевтическая компания, выпускающая препараты по широкому спектру направлений медицины (иммунология, гастроэнтерология, онкология и др.).

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