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09 марта 2021 года 11:40

Рынок акций РФ утром растет во главе с Норникелем, индекс МосБиржи протестировал 3460п

Москва. 9 марта. Рынок акций РФ утром во вторник растет, отыгрывая улучшение настроений на внешних площадках после известий о принятии Сенатом США пакета мер поддержки экономики США объемом $1,9 трлн, сдерживающим фактором выступает проседающая после ралли нефть (Brent после скачка накануне выше $71 за баррель просела в район $68); индекс МосБиржи протестировал 3460 пунктов во главе с перепроданными ранее бумагами "Норникеля".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3458,24 пункта (+1,3%, максимум сессии - 3461,83 пункта), индекс РТС - 1468,14 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5%.

Доллар стоит 74,21 рубля (+0,01 рубля), золото - $1693,4 за тройскую унцию (+0,9%).

Подорожали акции "Норникеля" (+5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,6%), "Московской Биржи" (+2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8% и +1,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8% и +1,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,8%), Polymeta (+1,6%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Выручка ПАО "Ростелеком" по итогам IV квартала 2020 года составила 163 млрд рублей, что на 23% выше показателя аналогичного периода 2019 года, говорится в отчете оператора. Показатель OIBDA увеличился год к году на 10% - до 44,49 млрд рублей. Рентабельность OIBDA составила 27,3% против 30,6% в IV квартале 2019 года.

Выручка оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные в пятницу аналитики ожидали, что она увеличится на 16,5% - до 154,84 млрд рублей. OIBDA, по их ожиданиям, должна была вырасти на 12% - до 45,6 млрд рублей, а рентабельность OIBDA составить 29,5%.

Выручка "Ростелекома" в 2021 году может вырасти не менее чем на 5%, сообщил оператор, рост показателя OIBDA также ожидается не менее чем на 5%.

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-3,2%), TCS Group (MOEX: TCSG) (-2,6%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник слабо позитивный. Для российского рынка элементом поддержки остается нефть, которая торгуется выше $68 за баррель Brent. Промышленные металлы демонстрируют смешенную динамику, как и рынки Азии. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,55%. Индекс доллара демонстрирует незначительные изменения. Отечественный рынок акций утром отыгрывает позитив понедельника, когда в России был выходной. С другой стороны, в последние дни вновь обострилась тема американских антироссийских санкций, поэтому сильного импульса к росту ожидать не стоит, считает аналитик.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, утреннее улучшение внешнего фона не является поводом для среднесрочных покупок акций и рубля.

Обстановка на мировом финансовом рынке продолжает оставаться неопределенной, и накануне принципиально не изменилась. Торги в Америке проходили волатильно из-за опасений роста инфляции. Однако подтолкнуть рост цен помогло утверждение в США пакета помощи экономике в размере $1,9 трлн.

Для рисковых инвесторов основной загадкой остаются акции "Норникеля". Бумаги ГМК после обновления в феврале исторических максимумов рухнули более чем на 20%, бумаги оказались краткосрочно сильно перепроданы, поэтому в них наметился отскок. Рынок ожидает сообщений менеджмента, насколько серьезны для бизнеса будут последствия подтопления двух рудников. Если оценки окажутся удовлетворительными, акции ГМК могут вырасти на 7-8%.

С большой осторожностью стоит относиться к бумагам "нефтянки" и металлургов. В последние дни резко укрепляется доллар США к основным мировым валютам, что давит на цены сырьевых активов. Нефть пока еще держится высоко, но коррекция - дело лишь времени, считает Антонов.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, глобальный аппетит к риску в начале недели был сегментированным: спрос фокусировался на фондовых рынках развитых стран. Триггером улучшения общерыночных настроений выступили новости по стимулам - в субботу Сенат США все же одобрил несколько скорректированную версию законопроекта, продвигаемого администрацией Джо Байдена. Как ожидается, Палата представителей Конгресса США сможет оперативно (судя по сообщениям СМИ, уже к среде) его "досогласовать" и отправить на утверждение президенту США, что позволяет рассчитывать на то, что стимулы будут запущены до 15 марта.

В США в понедельник фондовые индексы после пятничного ралли показали смешанную динамику: вырос Dow (+1%), просел S&P 500 (-0,5%), упал в зону коррекции впервые с начала сентября Nasdaq (-2,4%, в район 12610 пунктов). Волатильность торгов возросла на фоне роста доходности US Treasuries - доходность 10-летних гособлигаций понималась в понедельник до 1,6% (в начале года показатель не превышал 1%), но во вторник доходность откатилась к 1,568%.

Положительным фактором для рынка стало принятие Сенатом Конгресса США в минувшие выходные нового пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса объемом $1,9 трлн.

При рассмотрении законопроекта был внесен ряд поправок, и теперь он будет отправлен обратно в Палату представителей на финальное голосование. Наблюдатели считают, что голосование может состояться на этой неделе.

Республиканцы ранее выступали с инициативой о сокращении помощи с $1,9 трлн до $600 млрд. По их мнению, очень существенная часть выделяемых денег, согласно плану Байдена, пойдет на решение проблем, совершенно не связанных с восстановлением экономики после коронавируса.

Во вторник в Азии также отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 1,8%, гонконгский Hang Seng растет на 0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,7%).

Оптимизм инвесторов сдерживается опасениями относительно вероятного ускорения темпов инфляции, а также продолжающейся пандемией COVID-19, отмечает MarketWatch.

На нефтяном рынке цены проседают в рамках коррекции после ралли (цена Brent в понедельник достигала $71,38 за баррель - максимума с января 2020 года). Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $68,09 за баррель (-0,2% и -1,6% накануне), апрельская цена WTI - $64,81 за баррель (-0,4% и -1,6% накануне).

Поддержку нефтяному рынку продолжает оказывать решение ОПЕК+ отказаться от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). При этом Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, пообещав вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут нарастить добычу с апреля.

Инвесторы также оптимистично оценили статистические данные, указавшие на рост импорта нефти в Китай в январе-феврале 2021 года на 4,1%, до 89,57 млн тонн.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+12,8%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+9,8%).

Подросли акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+0,6%). Чистая прибыль компании по МСФО в 2020 году снизилась на 16%, до 8,05 млрд руб. EBITDA "Мосэнерго" выросла почти на 24%, до 30,47 млрд руб.

Подешевели бумаги "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-5,4%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 22 млрд рублей (из них 4,44 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 3,9 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,05 млрд рублей - на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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