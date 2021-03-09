Доллар, скорее всего, начнет слабеть во II полугодии 2021г - "ВТБ Мои Инвестиции"

Доллар, скорее всего, начнет слабеть во II полугодии 2021г по мере исчерпания эффекта от стимулов в США, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

Доллар США укрепился почти против всех мировых валют за последние две недели, а пара EUR/USD упала ниже отметки 1,19. Это движение было заметно и в отношении валют развивающихся рынков.

На взгляд аналитиков, доллар США укрепляется из-за:

1) повышения прогнозов роста экономики США в связи с ожидаемым пакетом бюджетных расходов. Консенсус по росту ВВП США в 2021 году вырос до 5,5% с примерно 4% в начале года;

2) более высокой доходности гособлигаций США и увеличивающегося разрыва доходности с другими странами. Федрезерв не давал сигналов о поддержке политики, которая снизила бы долгосрочную доходность.

3) В то же время китайские политики сигнализировали о переходе к более медленным темпам кредитования и экономического роста. По мнению экспертов, это означает, что локомотивом мировой экономики в I полугодии 2021г станут США, а не Китай.

"Кроме того, многие участники рынка были настроены на дальнейшее ослабление доллара США, и, вероятно, закрывали свои позиции против доллара в последние несколько недель. В перспективе 2 пол. 2021 г. доллар США может вновь начать слабеть по мере того, как стимулы в США будут исчерпаны, а рост в других регионах (Европа, Япония и др.) также начнёт ускоряться", - прогнозируют аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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