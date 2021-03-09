Вероятно снижение цен ОФЗ на текущей неделе - "ЛОКО-Инвест"

Вероятно снижение цен на ОФЗ на текущей неделе, говорится в комментарии "ЛОКО-Инвест".

"Доходности ОФЗ на прошлой неделе потеряли 2-10 б.п. в коротких и 10-18 б.п. в средних и длинных бумагах на фоне возвращения спроса со стороны локальных игроков на ожиданиях сокращения первичного предложения. Но текущую неделю бумаги будут, вероятно, умеренно дешеветь с оглядкой на базовые ставки и неприятный сюрприз со стороны инфляционных данных за февраль, которые могут испугать ЦБ", - пишет директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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